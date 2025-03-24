A entrada das inteligências artificiais autónomas no seio do ensino superior coloca-nos perante um dilema que, à semelhança dos antigos mitos gregos, mistura a inquietude da mecanicidade com a luz do pensamento crítico. Se Talos, o autómato de bronze, representa a frieza e a precisão de uma tecnologia que opera sem alma, Sócrates simboliza a interrogação incessante e o dinamismo da mente humana. Este texto procura explorar as implicações da integração de sistemas inteligentes, nomeadamente o Manus AI, lançado na passada quinta (13-03-2025), pela startup chinesa Butterfly Effect, no panorama académico, questionando se a essência da aprendizagem pode sobreviver num mundo onde máquinas pensantes assumem papéis antes exclusivos dos humanos.

A tecnologia do Manus AI, concebida para agir como um agente geral autónomo, transcende a função de mero auxiliar digital. Este sistema não se limita a gerar ideias ou oferecer suporte pontual; ele é capaz de executar tarefas do início ao fim, processando informação, aprendendo com experiências, escrevendo código, aceder a APIs e até implementar websites. Assim, propõe uma nova dinâmica de trabalho, na qual a linha entre o executor humano e o assistente artificial torna-se cada vez mais ténue. No contexto universitário, este tipo de tecnologia suscita questões que vão para além da mera eficiência operacional, atingindo a própria natureza da formação e do conhecimento.

A essência do pensamento humano, representada por figuras como Sócrates, baseia-se na capacidade de questionar, de refletir criticamente sobre o mundo e de transformar o conhecimento em sabedoria. Sócrates, que percorria as ruas de Atenas a indagar e a dialogar, encarnava a ideia de que o saber nasce da constante interrogação e do confronto com a incerteza. Por outro lado, Talos, concebido como um protótipo de perfeição mecânica, simboliza a tentativa humana de reproduzir a ordem e a exatidão dos deuses através da tecnologia. Se por um lado o Manus AI remete à figura de Talos (uma entidade que opera com rigor algorítmico, sem hesitação ou dúvida), por outro lado, a sua introdução no ensino superior confronta-nos com uma realidade onde o ensino, historicamente orientado pelo debate e pela interrogação, pode vir a ser reformulado por sistemas que, embora eficientes, carecem da essência da experiência humana.

A primeira interrogação que se impõe é a da consciência. Pode um sistema que opera em bases lógicas e matemáticas desenvolver uma forma de compreensão que se aproxime da sabedoria humana? O argumento do “Quarto Chinês”, proposto por John Searle, sustenta que a mera manipulação de símbolos não confere compreensão real. Assim, ainda que o Manus AI seja capaz de simular interações humanas de forma surpreendentemente convincente, resta a dúvida sobre a existência de uma experiência interna, um “eu” que realmente entenda os significados que manipula. Nesta perspetiva, a aprendizagem orientada por uma máquina pode vir a ser extremamente eficaz na transmissão de dados, mas questiona-se se ela conseguirá nutrir o espírito crítico e a capacidade de reflexão que caracterizam o verdadeiro conhecimento.

A integração de uma inteligência autónoma no ensino superior suscita, além disso, dilemas éticos que não podem ser ignorados. A recolha e análise de dados pessoais dos estudantes, realizada com o objetivo de personalizar o processo de aprendizagem, abre caminho para problemas de privacidade e segurança. Quando uma máquina é designada para monitorizar o desempenho académico de cada indivíduo, surgem incertezas acerca da transparência dos algoritmos e do potencial viés que pode ser introduzido, afetando a igualdade de oportunidades. É imperativo que as instituições académicas estabeleçam salvaguardas rigorosas, de forma a garantir que a inteligência artificial sirva como ferramenta de apoio, sem comprometer a autonomia e os direitos dos estudantes.

Num plano prático, o Manus AI apresenta vantagens incontestáveis, sobretudo no que concerne à otimização de tarefas e à personalização da aprendizagem. Imagine-se um estudante que, ao enfrentar dificuldades numa unidade curricular complexa, pode contar com um tutor digital capaz de identificar as lacunas no seu conhecimento e de oferecer explicações complementares e exercícios adaptados ao seu ritmo. Tal abordagem pode transformar o ensino, promovendo uma educação verdadeiramente centrada no indivíduo, como tanto se tem apregoado. Da mesma forma, a automação de processos administrativos (gestão de horários, correção de testes, acompanhamento do progresso académico, entre outras) liberta os docentes para se dedicarem a atividades que requerem um toque humano, como a orientação crítica e o debate intelectual.

Contudo, ao passo que o Manus AI se revela um poderoso instrumento de eficiência, surge o receio de que o ensino se torne excessivamente dependente da tecnologia, relegando o pensamento crítico a um papel secundário. Se a aprendizagem se traduz em receber respostas prontas e soluções automatizadas, corre-se o risco de perder o cultivo da interrogação, um elemento central na tradição socrática. Sócrates ensinava que o verdadeiro saber nasce da dúvida e do diálogo, e que é na confrontação de ideias é que se forja o conhecimento. Um sistema que, por mais avançado que seja, funcione sem a capacidade de questionar e reavaliar as suas próprias conclusões, pode conduzir a uma forma de aprendizagem que se limita a acumular informação, sem promover a introspeção necessária para a construção de uma sabedoria profunda.

No que toca à investigação científica, o Manus AI propõe um novo paradigma. Ao automatizar processos como a recolha de dados, a análise de grandes volumes de informação e até a elaboração de relatórios, o agente inteligente pode acelerar significativamente o ritmo da descoberta. Esta potencialidade pode ser comparada a um “parceiro de laboratório” incansável, que trabalha em conjunto com os investigadores para identificar padrões e sugerir hipóteses inovadoras. Contudo, tem de se considerar que a interpretação dos resultados (tarefa que exige criatividade e capacidade crítica) permanece uma prerrogativa exclusivamente humana. Assim, o desafio consiste em encontrar um equilíbrio entre a automação das tarefas operacionais e a preservação do elemento humano que confere significado e profundidade ao conhecimento científico.

O futuro do ensino superior, à semelhança dos cenários delineados pelos mitos de Pandora e Prometeu, apresenta possibilidades utópicas e distópicas. A curto prazo, prevê-se a implementação de projetos-piloto, em que universidades pioneiras experimentem a integração do Manus AI em ambientes de aprendizagem híbridos. Estes projetos permitirão avaliar, de forma empírica, os benefícios e as limitações de uma educação assistida por inteligência artificial. Se for bem gerida, a tecnologia poderá personalizar o percurso formativo de cada estudante, identificar precocemente dificuldades e sugerir intervenções pedagógicas ajustadas. Contudo, a velocidade desta transformação dependerá do grau de adaptação das instituições e da capacidade dos docentes de se reinventarem como mediadores do conhecimento, sem se render à tentação de delegar tudo à máquina.

Num horizonte de médio prazo, a colaboração entre humanos e máquinas poderá dar lugar a um modelo de ensino mais flexível e dinâmico. Imagine-se um sistema onde a inteligência artificial cocria conteúdos educativos, propõe novas metodologias e ajusta o currículo em tempo real, com base na evolução das competências e interesses dos estudantes. Neste cenário, os professores assumiriam o papel de arquitetos da aprendizagem, incumbidos de definir diretrizes, estimular o debate e fomentar o pensamento crítico, enquanto as máquinas atuariam como operárias incansáveis na execução das tarefas quotidianas. A educação, assim, tornar-se-ia um processo verdadeiramente adaptativo, capaz de responder com precisão às necessidades de um mundo em constante mutação. Todavia, esta integração requer uma revisão profunda dos paradigmas pedagógicos vigentes, de forma a evitar que a eficiência tecnológica se sobreponha à formação do carácter e da cidadania.

A longo prazo, projetar o ensino superior num contexto dominado por inteligências autónomas é um exercício que toca a ficção científica. Visualiza-se uma universidade onde a linha entre o mundo físico e o virtual se dissemine, onde a aprendizagem acontece de forma contínua e ubíqua, e onde o conceito de “formação” transcende a tradicional experiência académica. Poder-se-ia conceber um sistema em que cada estudante conta com um tutor digital personalizado ao longo de toda a vida, orientando-o não apenas durante o percurso académico, mas também na sua carreira e no desenvolvimento pessoal. Este modelo de educação, se bem implementado, poderá democratizar o acesso ao conhecimento, permitindo que mesmo os mais desfavorecidos tenham acesso a uma aprendizagem de excelência. Porém, não se pode deixar de ponderar os riscos associados a um cenário em que a dependência da tecnologia se torna tão intensa a ponto de condicionar a autonomia crítica do indivíduo. Se as máquinas assumirem funções que até então eram exclusivas dos seres humanos (como a capacidade de questionar, de inovar e de criar), é necessário perguntar se o ensino superior continuará a ser um espaço de liberdade intelectual ou se se transformará numa fábrica de competências padronizadas, desprovidas do calor e da imprevisibilidade da experiência humana.

Para além das implicações pedagógicas e éticas, é imperativo refletir sobre a própria natureza do conhecimento nesta era digital. A aprendizagem, que outrora se fundamentava na transmissão oral e na interação cara a cara, hoje começa a ser mediada por interfaces digitais que possibilitam o acesso imediato a informações. Esta revolução, se por um lado expande horizontes, por outro, corre o risco de transformar o conhecimento num produto descontextualizado, fragmentado em dados e algoritmos. A tradição socrática, que valoriza o diálogo e a interrogação incessante, pode encontrar-se desafiada por um sistema onde as respostas são instantâneas e, muitas vezes, unilaterais. Assim, a verdadeira questão reside em como podemos preservar a essência do saber (a capacidade de refletir, de duvidar e de aprender com os erros) num ambiente cada vez mais dominado por inteligências que operam de forma autónoma e eficiente, mas que, por definição, não experimentam a condição humana.

Em última análise, o ensino superior encontra-se num ponto de inflexão: poderá sobreviver e, de facto, florescer na era das máquinas pensantes se conseguirmos estabelecer uma parceria equilibrada entre a precisão mecânica de Talos e a sabedoria interrogativa de Sócrates. Esta síntese exige uma abordagem multidisciplinar, na qual a tecnologia seja vista não como substituta do intelecto humano, mas como um complemento que amplifica as nossas capacidades sem esvaziar a nossa humanidade. A responsabilidade recai sobre os gestores, docentes e legisladores para que se criem estruturas robustas que integrem as inovações tecnológicas sem negligenciar os valores éticos e críticos que sempre sustentaram a educação.

Ao encarar o desafio de combinar a eficácia do Manus AI com a profundidade do pensamento humano, o ensino superior pode reinventar-se, adotando práticas pedagógicas que não só otimizem a transmissão de informação, mas que também estimulem a criatividade, a empatia e o espírito crítico. Se conseguirmos aproveitar o melhor dos dois mundos, poderemos inaugurar uma nova era na educação, na qual as máquinas, como Talos, operem com precisão, mas sejam constantemente questionadas e temperadas pela sabedoria de Sócrates. É nessa interseção, entre a lógica fria dos algoritmos e a efervescente paixão pelo conhecimento, que reside o verdadeiro potencial de uma universidade do futuro.

Portanto, a resposta à pergunta “O Ensino Superior pode sobreviver à era das máquinas pensantes?” não é simples nem unívoca. A sobrevivência e o florescimento do ensino dependerão da nossa capacidade de gerir, com rigor e sensibilidade, as transformações tecnológicas, garantindo que o avanço não se traduza numa subversão dos valores que há muito sustentam a missão educativa. É imperativo que as instituições académicas cultivem um espírito de inovação aliado a um profundo compromisso ético, de forma a assegurar que, mesmo num mundo onde as máquinas são cada vez mais inteligentes, o ser humano continue a ser o centro da aprendizagem e do saber.

Assim, a era das máquinas pensantes apresenta tanto desafios quanto oportunidades. Cabe-nos (educadores, investigadores, legisladores e, sobretudo, estudantes) decidir se queremos que a inteligência artificial seja a ferramenta que enriquece a nossa existência ou o instrumento que dilui a essência da nossa humanidade. Entre Talos e Sócrates, a escolha é nossa, e o futuro do ensino superior depende dessa decisão.