De onde vem o sentimento que faz pouco do budista em nós? Como é que um santo pode perder a paciência? Que vantagens tem o infanticídio? Perguntas destas admitem várias respostas. Alguns bem entendido não concederão nenhuma. Para esses, os santos não podem por definição perder a paciência, o infanticídio nunca é atraente, e a placidez alpina triunfa sempre. Outros entretanto secretamente, ou em voz baixa, reconhecerão que as respostas a perguntas dessas podem muito bem depender das circunstâncias.

É todavia imoral deliberar com tempo sobre as circunstâncias particulares em que o infanticídio pode fazer sentido; e também imaginar a mais famosa rainha-mãe da antiguidade vestida de monge budista a espezinhar canteiros completos de irmãs flores. Deliberar maduramente é demasiadas vezes o primeiro passo para admitir todas as justificações. Compreender que alguém tenha feito uma coisa anima-nos a saltar por cima do inquérito à verdadeira natureza das suas razões. A compreensão dos outros pode afugentar a distinção entre perceber porque alguém fez uma coisa e aplaudir quem a fez.

Dá-se não obstante o caso de que mesmo os budistas, os santos e as rainhas-mães (ou de modo geral os educadores infantis), nobres como geralmente são, não são de ferro. Admitir que nunca fariam uma coisa é uma profissão de voz alta que só ocorre quando estão acordados e lúcidos. Um santo de cabeça perdida não está porém completamente acordado. Como o poeta, também dormita; e é talvez só porque dormitou que se tornou subsequentemente santo. De facto, quando uma coisa nos passa pela cabeça, a noção de proibição absoluta vai por água abaixo. Resta-nos esperar que isso se passe quando não estamos acordados; embora essa esperança só nos acometa quando estamos acordados.

É nestas circunstâncias que a vontade de empurrar outras pessoas pela escada abaixo parece viável. Há qualquer coisa nas escadas, sobretudo nas que descem, que nas mentes meio-acordadas ajuda e encoraja a precipitação. Todos reconhecemos que as escadas das nossas escolas tinham vantagens singulares. Corríamos nesse tempo por elas abaixo em grande algazarra, empurrando-nos uns aos outros com desprendimento para cascatas de degraus que entonteciam, e que nos permitiam sem dificuldade a correcção dos costumes alheios por que a escola é famosa. A eficácia dessas escadas antigas perdura ainda em nós.

Dá-se assim ainda o caso de, antes de adormecer, ou por um momento mesmo acordados, o nosso olhar de lince conseguir localizar com uma precisão mais particular o objecto da nossa fúria. Ei-lo que se aproxima sem saber de umas escadas precipitosas. Ter uma voz enervante, ou usar óculos, só nos aumenta a fúria; mas a fúria pode em princípio aplicar-se a qualquer pessoa sem óculos; ou da televisão. Aproximamo-nos mentalmente com passos silenciosos do poço da escada, estendemos a mão ou outro instrumento de justiça que esteja à mão, e confiamo-nos às disposições relevantes da lei da gravidade.