Parece que, em pleno 2025, precisamos de lembrar o óbvio: a escola não é um centro  comercial, nem um desfile do TikTok. É um espaço de aprendizagem. E aprender exige  foco, silêncio e capacidade de lidar com o tédio. É nesse tédio que se formam ideias, que  se estrutura o pensamento e, sobretudo, que se cresce. O smartphone é, por definição,  um inimigo do tédio. E por isso, parece-me bastante óbvio que tem pouco ou nenhum  lugar dentro da escola.

Mas atenção: não sou contra os telemóveis. Até sou a favor dos verdadeiros. Lembram se? Aqueles resistentes, com teclas, que só fazem chamadas e nos fazem praticar a  paciência ao enviam SMS letra a letra, tecla a tecla, sem auto correção ou com emojis e  no limite permitem-nos alguns minutos do jogo Snake. O mítico Nokia 3310, por exemplo,  nunca gravou um vídeo para o YouTube, não permite fazer scroll infinito no Instagram e  nem sequer sabe o que é uma notificação. É um telefone e serve precisamente para esse  propósito. Ponto.

E se voltássemos a essa ideia simples? Telefone para emergências, não para escapar da  realidade. Comunicar com os pais, sim. Criar grupos de WhatsApp onde se partilham  vídeos dos colegas a chorar no intervalo, não. Porque o problema não é a tecnologia em  si, mas o grau de distração e ansiedade que os smartphones trouxeram para dentro da mochila desta geração.

Dizem que proibir é autoritário. Discordo. Proibir smartphones na escola não é censura: é  higiene mental. É proteção. É criar um espaço onde os alunos possam estar presentes.  Presentes por inteiro, com os olhos, com o corpo e com o cérebro. Esse órgão que está  em pleno desenvolvimento e que precisa de ser estimulado pela disciplina de história e  não pelas histórias do Instagram.

Há quem defenda a integração pedagógica dos smartphones na sala. Claro que sim, num  mundo ideal onde todos os alunos têm maturidade, os professores têm formação em  tecnologia e as apps educativas não são interrompidas por notificações do TikTok e  publicidades impróprias. No mundo real, isso chama-se utopia digital. E enquanto a  maturidade emocional não se descarrega da App Store, talvez valha a pena assumir que  devemos dar um passo atrás.

Não é voltar ao passado. É reconhecer que, como está, não funciona. O smartphone não  acrescenta absolutamente nada, só retira. Retira tempo, concentração, espaço mental e  até liberdade. Por outro lado, os telemóveis de teclas permitem autonomia sem distração,  contacto sem dispersão. São uma solução simples, eficaz e profundamente libertadora.  Um regresso à essência sem GPS.

Portanto, sim: escolas offline. Que se desliguem os smartphones e se criem ligações  verdadeiras. A escola não precisa de mais tecnologia. Precisa de mais tempo, mais  presença, mais silêncio. E talvez, quem sabe, mais 3310s.