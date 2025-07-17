Parece que, em pleno 2025, precisamos de lembrar o óbvio: a escola não é um centro comercial, nem um desfile do TikTok. É um espaço de aprendizagem. E aprender exige foco, silêncio e capacidade de lidar com o tédio. É nesse tédio que se formam ideias, que se estrutura o pensamento e, sobretudo, que se cresce. O smartphone é, por definição, um inimigo do tédio. E por isso, parece-me bastante óbvio que tem pouco ou nenhum lugar dentro da escola.

Mas atenção: não sou contra os telemóveis. Até sou a favor dos verdadeiros. Lembram se? Aqueles resistentes, com teclas, que só fazem chamadas e nos fazem praticar a paciência ao enviam SMS letra a letra, tecla a tecla, sem auto correção ou com emojis e no limite permitem-nos alguns minutos do jogo Snake. O mítico Nokia 3310, por exemplo, nunca gravou um vídeo para o YouTube, não permite fazer scroll infinito no Instagram e nem sequer sabe o que é uma notificação. É um telefone e serve precisamente para esse propósito. Ponto.

E se voltássemos a essa ideia simples? Telefone para emergências, não para escapar da realidade. Comunicar com os pais, sim. Criar grupos de WhatsApp onde se partilham vídeos dos colegas a chorar no intervalo, não. Porque o problema não é a tecnologia em si, mas o grau de distração e ansiedade que os smartphones trouxeram para dentro da mochila desta geração.

Dizem que proibir é autoritário. Discordo. Proibir smartphones na escola não é censura: é higiene mental. É proteção. É criar um espaço onde os alunos possam estar presentes. Presentes por inteiro, com os olhos, com o corpo e com o cérebro. Esse órgão que está em pleno desenvolvimento e que precisa de ser estimulado pela disciplina de história e não pelas histórias do Instagram.

Há quem defenda a integração pedagógica dos smartphones na sala. Claro que sim, num mundo ideal onde todos os alunos têm maturidade, os professores têm formação em tecnologia e as apps educativas não são interrompidas por notificações do TikTok e publicidades impróprias. No mundo real, isso chama-se utopia digital. E enquanto a maturidade emocional não se descarrega da App Store, talvez valha a pena assumir que devemos dar um passo atrás.

Não é voltar ao passado. É reconhecer que, como está, não funciona. O smartphone não acrescenta absolutamente nada, só retira. Retira tempo, concentração, espaço mental e até liberdade. Por outro lado, os telemóveis de teclas permitem autonomia sem distração, contacto sem dispersão. São uma solução simples, eficaz e profundamente libertadora. Um regresso à essência sem GPS.

Portanto, sim: escolas offline. Que se desliguem os smartphones e se criem ligações verdadeiras. A escola não precisa de mais tecnologia. Precisa de mais tempo, mais presença, mais silêncio. E talvez, quem sabe, mais 3310s.