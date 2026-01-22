Durante décadas demos como garantidas conquistas que percebemos hoje serem frágeis. A democracia liberal, a separação de poderes, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e as alianças entre países livres enfrentam hoje desafios globais de uma gravidade sem precedentes. Em várias partes do mundo temos líderes que – mesmo sendo legitimados democraticamente – procuram subverter as instituições que sustentam a democracia que os elegeu: atacam tribunais, descredibilizam parlamentos e transformam as relações internacionais num exercício puro de força.

A história ensina-nos que as liberdades raramente desaparecem de repente; perdem-se lentamente, quando por ignorância ou comodidade deixamos de as defender. Perdem-se quando nos concentramos tanto em derrotar adversários dentro da democracia liberal que esquecemos a tarefa maior: preservar o próprio chão comum onde essa disputa é possível.

Durante muito tempo, os inimigos da democracia liberal foram identificados sobretudo à esquerda. Hoje, nos países ocidentais, os adversários mais fortes deste modelo encontram-se sobretudo – mesmo que não exclusivamente – à direita. Ignorar essa mudança seria fechar os olhos à realidade.

Portugal não está imune a essas tendências. Uma série de opções políticas erradas atrasaram o desenvolvimento do país, levando uma parte do eleitorado a estar susceptível a uma retórica destrutiva de erosão da confiança nas instituições e de normalização do discurso contra a democracia liberal. Não podemos permitir que isso aconteça.

É neste contexto que apoiamos António José Seguro para Presidente da República nesta segunda volta. Não por identificação ideológica, mas por reconhecimento do seu compromisso inequívoco com a democracia liberal. Precisamos de um Presidente que defenda a separação de poderes e proteja a estabilidade institucional. Precisamos de alguém que, no quadro internacional, não seja um correligionário daqueles que desejam subverter alianças entre países livres, combater o comércio internacional ou que estejam alinhados com inimigos declarados da Europa. Nesta eleição, apenas António José Seguro dá essa garantia inequívoca.

Não será um presidente perfeito. Não partilhamos muitas das suas posições políticas, nem este apoio significa qualquer aproximação ao modelo económico que ele ou o seu partido defendem. Pelo contrário: desejamos poder continuar a combater o modelo socialista que ele representa dentro do quadro de uma democracia liberal. Para isso, é preciso preservar esse chão comum. Essa é a batalha essencial, anterior a qualquer outra.

Finalmente, não contestamos a legitimidade democrática de qualquer voto. Seria um erro fazê-lo. Numa democracia liberal não há votos anti-democráticos, mesmo aqueles que vão para candidatos ou partidos que defendem modelos iliberais de democracia ou usam uma retórica de ataque às instituições. Os votos que hoje vão para aqueles que defendem modelos iliberais de sociedade podem um dia mudar de lado. Ostracizá-los ou menosprezá-los seria apenas uma forma de os cristalizar onde estão hoje. Mas o respeito pelas escolhas de todos implica, em primeiro lugar, não silenciar a sua. A nossa é esta.