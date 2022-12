É necessário pensar o novo ano e fazer escolhas que lhe permitam ser mais saudável e mais feliz, para que se sinta sempre pleno e realizado a cada passo do caminho. A felicidade é uma vivência subjetiva muito procurada por todas as pessoas ao longo da vida. De alguma forma todos procuramos ser felizes e, a cada ano, “mais felizes”. Mas, a felicidade comporta para cada um de nós realizações e conteúdos diferentes, pelo que ninguém é feliz da mesma forma ou na mesma medida.

Material, espiritual e emocionalmente, as necessidades de cada um são muito diversas, o que torna este conceito simples de alcançar, porque cada pessoa pode procurar nele o que se adapta a si. Ao mesmo tempo, é mais complexo de se entender e alcançar por ter um potencial tão vasto e também por ser tão mutável ao longo do nosso percurso de vida – porque o que nos traz felicidade hoje, pode não nos fazer felizes amanhã.

Apesar disto, arrisco-me a dizer que alguns “bens” são imprescindíveis para o bem-estar e a tranquilidade que caracterizam de um modo geral a “felicidade”, como sejam a saúde, a paz, o amor, a família, os amigos e a realização pessoal.

A saúde é um bem verdadeiramente essencial, porque sem estar assegurada coloca todos os restantes setores da vida em xeque. Do viajante mais aventureiro, ao empresário mais proactivo… todos podemos ser parados sem aviso, temporária ou definitivamente, por uma realidade que se pode impor na nossa vida sem ser convidada: a doença.

É uma realidade que não toca só aos outros e que inspira respeito, pelo que é importante uma reflexão (pelo menos anual) acerca do nosso estado de saúde mental e física – e sobre o que fazer para a melhorar.

O Ano Novo, evidentemente, é sempre uma altura privilegiada para o fazer e há algumas medidas simples que podemos adoptar para melhorar bastante a saúde e a qualidade de vida. Primeiro que tudo, fazer de nós próprios uma prioridade. Tal pode passar por consultar o médico assistente e fazer pelo menos uma consulta anual de rotina, verificar se o Plano Nacional de Vacinação está actualizado, não descurar a realização de análise e exames de vigilância recomendados para a sua idade, sexo, de acordo com o seu risco pessoal ou familiar e a orientação do seu médico. Por exemplo, exames de rastreio para o cancro da mama, colorretal, próstata e colo do útero. Se viajar para zonas de risco, faça atempadamente a sua consulta do viajante. Este são o tipo de coisas que não devemos deixar para depois.

Promover a saúde no novo ano pode passar, também, por não correr riscos desnecessários: comportamentos como deixar de fumar podem ter um impacto grande na saúde. Recordo que fumar é um factor de risco para vários tipos de cancro e aumenta significativamente o risco cardiovascular. Por isso, consulte o seu médico assistente ou procure ajuda em consulta de cessação tabágica. Esta decisão acertada trará bons frutos.

Outro comportamento que poderá fazer toda a diferença na sua saúde é a utilização de protector solar diariamente – e evite a exposição solar directa no verão no horário entre as 12h e as 16h. Se detectar o aparecimento de um novo sinal, procure a avaliação do seu dermatologista.

Pratique exercício físico regularmente e, desta forma, irá promover o bem-estar físico e mental a curto, médio e longo prazo, e benefícios como a diminuição de doença cardiovascular e melhor controlo metabólico. No entanto, não se esqueça de se aconselhar com um profissional de saúde acerca do tipo e da intensidade de exercício mais adequado ao seu perfil, para melhores resultados.

Procure dormir cerca de oito horas por dia – no caso dos adultos – e adopte rotinas saudáveis na hora de dormir, evitando por exemplo a exposição a écrans. Paralelamente, faça uma alimentação saudável. Invista na ingestão adequada de água – cerca de 1 litro e meio no adulto saudável – mas também de vegetais, leguminosas, carnes magras e peixe, reduzindo o consumo de sal, de gorduras saturadas, álcool e açúcar.

Alerto ainda para o número crescente de infeções sexualmente transmissíveis que se têm vindo a contabilizar nos últimos tempos – proteja-se e peça ao seu médico para incluir nas suas análises de rotina anuais a avaliação de doenças sexualmente transmissíveis.

Por fim, não podemos esquecer a gestão do stress. Seja através de uma melhor gestão da sua agenda, estabelecendo prioridades ou delegando tarefas, saber gerir a exposição ao stress promove uma vida mais saudável e tranquila. Mas, sobretudo, tenha uma vida feliz e acompanhada dos que mais ama, sabendo que tem nos profissionais de saúde de todas as valências uma ajuda para o fazer chegar mais longe, com mais saúde.

Que este ano seja de muita prosperidade e paz! Juntos chegamos mais longe.