Um velho comentador e estadista inglês, morto vai para cem anos, dizia que as etiquetas são a maneira de os tagarelas se pouparem ao trabalho de pensar. Infelizmente a lição não fez escola. Mas deixou ocasionais herdeiros. O Vasco Pulido Valente, por exemplo, com quem, durante um jantar, ameacei usar uma catalogação “ideológica”, estilo: “Se eu me considerar social-democrata…” Ou “conservador”. Ou outra coisa qualquer, que não era esse o ponto. O ponto é que o Vasco me interrompeu com um olhar que misturava susto e repulsa. Acho que ele nem disse nada. Não precisava de dizer fosse o que fosse para eu perceber o que ele pensava das pessoas que se definem assim. Ou das pessoas que se definem, ponto. Etiquetar politicamente alguém já é pobrezinho (e o próprio verbo é horrível). Etiquetarmo-nos é bastante ridículo.

Em meu abono, noto que esse momento com o Vasco constituiu um raro deslize. Por acaso ou sensatez inata (aposto na sensatez inata), nunca fui dado a semelhantes exercícios. Assinei centenas ou milhares de crónicas e julgo que em nenhuma me considerei politicamente isto ou aquilo. Mais relevante, nem no recato da minha cabecinha sou capaz de o fazer. As opiniões que temos e partilhamos devem ser reacções a cada acontecimento ou circunstância, movidas pelo bom senso (no meu caso abençoadamente ilimitado) e não pela necessidade de amassar a realidade até que esta caiba no formulário que escolhemos adoptar. Se o conjunto de reacções nos enfia numa gaveta, tanto pior. Por mim, prefiro que não enfiem. Logo, não me sinto especialmente de direita. Não me sinto conservador. Não me sinto progressista. Não me sinto – Deus seja louvado – socialista. Não me sinto liberal. E sinto muito que outros se sintam, e que o sintam com inabalável certeza, e sobretudo que anunciem o sentimento à primeira oportunidade.

Embora não pareça, isto vem a propósito do que se passa na Iniciativa Liberal, cujo nome é um programa e cuja prática se divide em inúmeros programinhas. A benefício da clareza, informo que votei na IL em duas eleições legislativas e nas últimas presidenciais. Das três vezes, votei no partido ou no candidato que julguei o mal menor, ou a alternativa plausível aos desvarios que mandam em nós e nos desgraçam. Ou seja, votei numa esperança de oposição, que a IL acabou por realizar de modo intermitente. Ao que me dizem, e a evidência comprova, parte dos esforços oposicionistas da IL é gasta em renhidos debates internos acerca das credenciais dos grupinhos que a compõem. Pelos vistos, o “liberal” no nome implica uma competição para aferir do grau de pureza do “liberalismo” dos seus membros.

