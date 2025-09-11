Lembram-se da famosa empresa de Luís Montenegro? Lembram-se dos socialistas a pedir a demissão do PM? Lembram-se que todos os dias as televisões e os jornais falavam disso? Eu lembro-me bem. Participei em muitos desses debates, na televisão e na rádio. Era evidente na altura que o PS e Pedro Nuno dos Santos se agarraram à empresa de Montenegro como a única hipótese de vencer as eleições. Não resultou. Pior, o PS passou a terceiro partido no parlamento.

Desconfio que Alexandra Leitão está a repetir o erro de PNS (no qual, aliás, ela participou activamente). Alexandra Leitão e o PS sabem que é muito difícil vencer as eleições em Lisboa. Ora, o acidente do elevador da Glória apareceu como a oportunidade de ganhar as eleições. E o PS está a tentar aproveitar. Daqui até às eleições, o tema dominará a campanha. Tal como os portugueses decidiram o grau da importância política da empresa de Montenegro, os lisboetas vão decidir a relevância política da tragédia do elevador da Glória.

Ninguém sabe se os lisboetas vão considerar o que aconteceu como uma questão decisiva para o seu voto e, se isso acontecer, também ninguém sabe quem será beneficiado, se Carlos Moedas ou Alexandra Leitão? Claro que um acontecimento inesperado e trágico aumenta sempre a incerteza em relação ao resultado das eleições.

Apesar de tudo, desconfio que o acidente em si não será decisivo. Entre os eleitores indecisos, parece-ma que quase ninguém irá culpar Carlos Moedas pelo acidente, tal como quase ninguém irá votar em Alexandra Leitão apenas por causa do acidente.

Julgo que a maioria dos lisboetas olhou com atenção para o modo como o Presidente da Câmara reagiu ao acidente. Esteve presente? Acompanhou de perto o que se passou depois do acidente? Mostrou humanismo e sensibilidade perante a tragédia? A maioria dos lisboetas não se preocupa com as comparações com Jorge Coelho ou com Fernando Medina, nem sequer com discussões infinitas sobre responsabilidade política. Reparam simplesmente na dimensão humana de quem está no poder. E aqui está um problema para Alexandra Leitão. Colocou o acidente no centro da campanha, mas os benefícios ou os prejuízos políticos nada dependem dela. Dependem inteiramente de Carlos Moedas. Foi a reação dele que os lisboetas apreciaram. Se considerarem que o PCL reagiu com sensibilidade e presença activa, com o tom certo, Moedas sai beneficiado. Se considerarem que reagiu com frieza e distância, e com o comportamento errado, sairá prejudicado. Mas isso não depende do PS. Depende apenas de Carlos Moedas.

Depois há outra questão relevante para os lisboetas. Os elevadores e os funiculares de Lisboa serão seguros no futuro? Essa é a questão politicamente mais importante. Aqui, Moedas já começou a responder, pedindo inquéritos independentes para saber com exactidão o que se passou, e anunciando medidas para reforçar a segurança. Alexandra Leitão até agora nada disse em relação ao que fará sobre a segurança dos elevadores se for eleita.

Mas a maioria dos lisboetas está preocupado com outras questões. Aliás, é muito difícil reduzir uma campanha a um acontecimento trágico e extraordinário. Alguém acha que se ganha ou perde umas eleições por causa de um acidente que aconteceu uma vez em mais de um século? Se Alexandra Leitão não sair do acidente e não tratar de outras questões relevantes para os lisboetas, a conclusão será que a sua candidatura é fraca e depende inteiramente de uma tragédia para vencer.

Alexandra Leitão e o PS têm que merecer vencer as eleições e não ficar à espera que o acidente do elevador da Glória lhes dê a vitória. Os lisboetas querem saber qual será a política de habitação do PS e se será melhor do que a de Moedas. Mais, querem saber quem a vai executar. Alexandra Leitão está aliada a partidos que defende a ocupação de habitações vazias mas com proprietários. A candidata do PS concorda com a ocupação de casas vazias?

Carlos Moedas baixou 5% o IRS dos lisboetas. Também tentou aprovar por três vezes a isenção do IMT para os jovens, e três vezes o PS chumbou a proposta de Moedas. Entretanto, o governo aprovou essa medida. Mas o PS é a favor ou contra o alívio fiscal para os lisboetas e para os mais jovens?

A segurança e a imigração também são questões centrais para os lisboetas. O PS está aliado a partidos que defendem a imigração ilegal (defendem a legalização dos imigrantes ilegais, o que é o mesmo) e as fronteiras abertas. Alexandra Leitão defende o controlo da imigração? Como? De que modo é que se afasta das políticas dos governos socialistas que permitiram a entrada de centenas de milhares de imigrantes ilegais? Defende o reforço das competências da polícia municipal e do uso de medidas mais duras para garantir a segurança dos lisboetas? E quem será o responsável pelas políticas de segurança se for eleita?

A recolha e o tratamento do lixo são outras questões centrais para os lisboetas. Compete a Carlos Moedas explicar o que tentou fazer, o que não conseguiu fazer, e como quer melhorar a situação nos próximos quatro anos. Mas também compete a Alexandra Leitão apresentar propostas. Não basta criticar Carlos Moedas.

Esperemos que a tragédia do elevador da Glória não afaste da campanha as questões mais importantes para os lisboetas. Mas há uma coisa que posso garantir. No dia a seguir às eleições, nenhum socialista nem nenhum órgão de comunicação social falará da tragédia do elevador da Glória.