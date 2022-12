Ao contrário do que crêem os fanáticos da eutanásia, não há razão nenhuma para pensar que, de repente, os médicos de todo o país se meteriam a «eutanasiar» os doentes que lhes caiam na mão e mesmo que o fizessem, o que seria completamente idiota, não o diriam a ninguém. Estou absolutamente convencido que a pior coisa que um doente pode fazer é pedir ao médico que o «eutanasie». A lei que o PS quer impor ao país contra toda a evidência levará a generalidade dos médicos a dizer NÃO a tais pedidos contrários à sua ética e reputação.

O único sítio onde a eutanásia poderia vir a ser praticada seriam as «casas da morte» especializadas e pagas que um ou outro médico poderia abrir ao público. Nessa altura, tratar-se-ia menos de eutanásia hospitalar praticada em hospitais públicos do que desse «suicídio assistido» que vemos anunciado na internet por algumas raras figuras internacionais, conforme sucedeu com o cineasta Godard! Obviamente, tais «estabelecimentos» estariam fora do alcance do cidadão médio e não é certo que as seguradoras aceitassem esses poucos clientes!

Noutros países, que não os católicos, é possível que haja quem venha pedir aos médicos que lhes ponham fim à vida. Em Portugal, porém, tal prática colocaria a generalidade dos médicos numa situação extremamente embaraçosa, sobretudo nos hospitais públicos. Só faltava pôr um cartaz dizendo: «AQUI FAZEM-SE EUTANÁSIAS»! Quem visse isso fugia, como efectivamente fugirá para a «privada», mesmo sem cartazes afugentadores, se porventura instituições portuguesas como o Presidente da República e o Tribunal Constitucional acedessem ao absurdo fanatismo do PS alguns deputados.

Em Espanha, acaba de se passar o primeiro ano da lamentável experiência de «liberalizar» a eutanásia. Ora, a prova da pretensa relevância do fenómeno terá sido o caso de 800 pessoas em perto de meio-milhão de óbitos anuais: nem um por cento. Não foi por acaso que o PS afastou imediatamente a ideia de realizar um referendo que perderia, como já perdeu o da «regionalização». Por piores razões ainda, o parlamento português nunca referendou a entrada de Portugal na «Comissão Europeia» nem, posteriormente, a adesão cega ao «euro», a qual faz hoje com que Portugal venha baixando sistematicamente na escala da UE, enquanto a cidadania continua excluída de referendar a Constituição e as suas alterações, bem como os tratados europeus.

