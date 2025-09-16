Quando vi o vídeo em que um André Ventura furioso se indigna contra a viagem do Presidente da República a Berlim, confundido o bürgerfest com um festival de hambúrgueres, julguei que era um daqueles conteúdos criados por Inteligência Artificial, em que se exagera a estupidez das pessoas para efeitos de caricatura. Mas não achei grande piada. A comédia, para funcionar, tem de ter alguma ligação, ainda que ténue, à realidade. Ora, a hipótese de o líder da oposição assumir que não só não sabe distinguir um evento institucional de um picnic, como ainda confessar que vota sem se preocupar em ler, é demasiado absurda e inverosímil para ter graça.

Só depois é que me explicaram que não era um vídeo falso para fazer André Ventura parecer ignorante. Tratava-se de um vídeo verdadeiro em que André Ventura é ignorante. E foi aí que não pude evitar simpatizar com ele.

Mais ou menos há um ano, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Por idiotice, baralhei-me com um convite e ainda hoje pago o preço da minha burrice. Começou numa tarde em que fui buscar o meu filho à escola. Enquanto esperava que ele descesse, fui fazendo a normal conversa de circunstância com outros pais. Às tantas, o pai do Sven, um coleguinha sueco do meu filho, chamou-me para um canto e disse: “I want to invite you to a swing party. Our house, next Friday, 8 p.m.” E eu: “Ok, thanks! It’s very nice of you”. Como o meu filho é muito amigo do Sven, era normal convidarem-no para ir lá a casa brincar. E achei piada chamarem “festa do baloiço”. Alguma tradição escandinava, pensei. Estranhei terem um baloiço em casa, porque eles moram num 3º andar. Alguma coisa do IKEA, provavelmente. Também achei esquisito ser a uma hora tão tardia, mas como na Suécia é dia até muito tarde na Primavera, calculei que fosse cultural.

No dia seguinte, quando fui deixar o meu filho ao colégio, cruzei-me com a mãe do Sven, que foi muito simpática. Gabou o meu corte de cabelo e perguntou se estava mais magro. No fim, ainda disse: “Don´t forget: Friday, swing party. Your wife is going to love swinging!” e piscou-me o olho. Pareceu-me inusitado, tanto entusiasmo com miúdos a empurrarem-se num baloiço. Claramente, não devia conhecer a minha mulher, se pensava que ela, que uma vez desceu tão rápido no escorrega que caiu e partiu o cóccix, se ia meter a fazer brincadeiras de parque infantil.

Nessa sexta-feira, dei um jantar leve ao meu filho, não fosse ficar enjoado de tanto baloiçar, e lá fomos. O miúdo bem protestava, a dizer que o Sven não estava lá, tinha ido para casa dos avós, mas os miúdos fazem confusões e são muito mentirosinhos. E, às 20h em ponto, toquei à porta. Fui recebido à saída do elevador pelos pais do Sven e mais três ou quatro casais (reconheci a professora de catequese e o marido e os pais do melhor amigo do meu filho). Estavam todos suados e com pouca roupa, o que não me surpreendeu, porque já me tinham dito que estes suecos não acreditam em ar condicionado. Mas não cheguei a ver se estava assim tanto calor em casa, porque quando eu disse: “Boa noite!”, começaram a insultar-me. “Porcalhão, a trazer uma criança para um sítio destes!”, “Sick bastard!”, “Vou ligar à polícia!”, foi o que consegui ouvir antes da porta do elevador se fechar. O meu filho censurou-me logo: “Eu disse-te que o Sven não estava lá”.

Infelizmente, como aconteceu ao André Ventura, quando fui apagar vídeo do Instagram a dizer “o meu filho vai à sua primeira festa do baloiço sueca!”, já tinha mais de duzentos likes. É por isso que percebo bem a vergonha que Ventura sentiu, ao passar por néscio à frente de toda a gente. Deixo-lhe aqui um abraço solidário. A humilhação vai passar. E vai sobrar uma boa lição. Duvido que André Ventura volte a confundir a bürgerfest com um festival de fast food. Pela minha parte, tentarei não voltar a confundir uma orgia de swing com uma festa de baloiço.