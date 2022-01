Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num país em que, antes da pandemia, um em cada cinco portugueses estava em risco de pobreza (números que, entretanto, se deverão ter agravado), 32,9% dos pobres têm emprego estável . Confesso-me pasmado com a dureza destes números depois de seis anos de esplendor democrático apelidado de “geringonça” e, mais ainda, quando os próprios partidos da dita cuja, que proclamaram ad nauseam o “virar de página da austeridade”, reconhecem a dimensão do flagelo nos seus programas eleitorais.

Ora vejamos o que propõem. O PS promete subir o salário mínimo nacional (SMN) para 900 euros até 2026 e sugere “ajustamentos à estrutura do IRC que favoreçam as boas práticas salariais”. O Bloco quer aumentar o SMN a um ritmo anual de, pelo menos, 10%, (o que implicaria atingir os 1032 euros em 2026) e definição de “leques salariais de referência”. A CDU reconhece que os salários são uma “emergência nacional” e, por isso, urge fixar o SMN em 800 euros em 2022 e quer um “significativo aumento do salário médio”.

Portanto, a ideia é repetir a receita dos últimos seis anos: fixar aumentos sucessivos do SMN sem qualquer fundamento económico. E parece-me que, para além do leilão salarial a que já estávamos habituados, estes partidos não fazem a mínima ideia de como melhorar o nível de vida dos portugueses e aumentar os salários de forma sustentada – o mínimo e o médio. Aliás, também me palpita que o atual Governo sabe que a economia não consegue suportar estes aumentos, pois vai recorrer ao erário público para subsidiar as empresas que pagam o SMN que o próprio aumentou . Mas há um claro intento eleitoralista no meio deste vazio de soluções, ou não se desse o caso de 25% dos trabalhadores auferirem o SMN – são muitos votos e, infelizmente, muita gente no limiar da pobreza. E isto só pode ser admitido como um enorme fracasso dos seis anos de geringonça.

O salário mínimo aproxima-se perigosamente do salário mediano1, atingindo uma das proporções mais altas dos países da OCDE ao rondar os 65% da mediana salarial – há 10 anos, era pouco mais de 50%. Mas, face ao custo de vida dos portugueses, este continua a ser muito baixo. Entre 2015 e 2019, numa das conjunturas económicas mais favoráveis dos últimos tempos, vimos o nosso salário médio subir apenas 4,2% – à boleia dos aumentos do SMN por decreto –, em contraste com todos os países do antigo Bloco de Leste que registaram crescimentos de dois dígitos. Como é possível? Tudo é possível num país onde o Estado se apropria de metade de um aumento salarial de 800 euros para 900 euros .

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Que condições têm as empresas para aumentar salários e premiar o mérito? Que incentivo dão às pessoas para subir na vida através do seu trabalho? Como alertaram recentemente os insuspeitos ex-ministro socialista Teixeira dos Santos e ex-deputado europeu socialista Francisco Assis , com baixa produtividade dificilmente alguma empresa conseguirá aumentar salários. No entanto, entre 2015 e 2020, o SMN aumentou 25,7%, crescendo mais do dobro da produtividade por hora trabalhada somada à inflação durante o mesmo período (12,4%). Assim não vamos lá.

Passados 10 anos do pedido de assistência financeira de José Sócrates, fica a sensação de que, para além de uma certa obsessão positiva com o controlo orçamental, ficaram na gaveta as reformas económicas e fiscais que tornariam a nossa economia mais competitiva, mais atrativa ao investimento estrangeiro, mais próspera e a pagar maiores salários. A esquerda – que eterniza os baixos salários – não esteve à altura do desafio. E agora, perante as ameaças da inflação e do aumento das taxas de juro, que poderão colocar em causa a sustentabilidade das contas do Estado , a solvabilidade das empresas e o rendimento das famílias , precisamos de um governo reformista e corajoso, que exalte os méritos do liberalismo político e económico, face aos dogmas e ao populismo. E nisso temos sorte: as eleições estão aí à porta e a alternativa ao espaço socialista nunca foi tão forte.

1 O salário mediano corresponde ao montante salarial em relação ao qual metade dos portugueses ganha mais e a outra metade dos portugueses ganha menos, sendo, por isso, uma estimativa mais fiel do montante salarial auferido pela maioria dos portugueses do que o salário médio.