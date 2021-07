Caro Marco Pina, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Odivelas nas eleições autárquicas de 2021.

Volvidos perto de 50 anos sobre a revolução de 25 de Abril de 1974, o município de Odivelas, carrega em si uma história de governação por parte de executivos camarários de PCP e do PS. Esses, que governam prometendo aquilo que passados quase 50 anos nunca foram capazes de entregar, utilizavam nos anos 70 e 80 a ameaça sobre quem ousava discordar mostrando de uma forma cívica, pacifica e fundamentada, alternativas credíveis. Eu vivi em criança esses tempos e lembro-me bem da forma como essa intervenção sinistra e autoritária se fazia sentir.

Passado este tempo, continuam a prometer aquilo que durante este tempo não entregaram. Está, sobejamente, demonstrada a incapacidade dessas forças políticas em terminar com a pobreza, a degradação habitacional, a falta de limpeza urbana, e a falta de planeamento de longo prazo.

Odivelas precisa de uma nova visão e novos atores. Com arrojo e ambição. Só desse modo será possível resolver a quantidade de entraves que este território possui relativamente ao desenvolvimento, modernidade e qualidade de vida. É uma longa e árdua jornada aquela a que te propões. As demonstrações de grande resiliência e dom da sobrevivência, que já deste e a que a vida te obrigou, estão na base do espírito necessário a este desafio.

Neste município maioritariamente composto por gente de trabalho, por trabalhadores por conta de outrem, tens o nobre desafio de poder defender políticas da dignificação do trabalho, de melhores relações entre empregados e empregadores, de maior partilha e distribuição do rendimento. Tens a possibilidade de transformar Odivelas no município que estabelece princípios evolutivos à qualidade do trabalho e consequente reconhecimento material e imaterial contribuindo para a irradicação da pobreza e aumento do rendimento e qualidade de vida.

Em boa hora chegas para defender, preservar e melhorar o bem comum. Conhecendo-te sei que irás simultaneamente proteger os mais fracos e melhorar as oportunidades para todos os que vivem ou trabalham em Odivelas, mostrando como é possível em Portugal alterar profundamente a qualidade de vida das pessoas.

Caro Eduardo, nasci, cresci e vivo neste território que tão bem caracterizou e que permanece, práticamente, imutável desde a sua génese, em 1998. Os desafios do passado permanecem no presente. Odivelas continua a ser um dormitório de Lisboa, continua a não ter uma agenda atractiva, apesar das condições endógenas de excelência, continua a não ser exigente com o lixo e com o espaço público, continua a apresentar assimetrias sociais nefastas e continua a não conseguir garantir a igualdade de oportunidades.

Se dúvidas houvessem, são todos estes factores, aliados à minha convicção e ambição de romper com o passado, que me conduziram a este enorme e dignificante desafio, para o qual recorri a pessoas como o Eduardo, que possuem a experiência e o conhecimento dos bons exemplos que um concelho como Oeiras tem para oferecer e que quero aplicar em Odivelas.

Estou nesta candidatura de sete partidos, de alma e coração, pronto para ajudar a minha terra e as minhas gentes. Pronto para ser o exemplo para os jovens que, tal como eu, cresceram num bairro social e que podem vencer na vida, como eu venci, disponibilizando-me agora para ajudar os meus pares.

É por tudo isto que me proponho, nos próximos 12 anos, colocar todos os odivelenses no centro das políticas municipais, garantindo-lhes: transportes municipais gratuitos, mais estacionamento, ruas patrulhadas 24H pela nova polícia municipal, uma habitação condigna, equipamentos de lazer em cada bairro, espaço público limpo, digno e atractivo, a construção de um grande parque da cidade nos terrenos do Mosteiro, uma agenda cultural e turística de excelência, o aumento do números de creches públicas e a construção de equipamentos que permitam aos idosos envelhecer com dignidade.

Eduardo, perante esta realidade, não temos tempo a perder, porque em Odivelas a mudança é mesmo agora!