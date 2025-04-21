160 km separam a República Popular da China da ilha de Taiwan, o chamado Estreito de Taiwan. Nos últimos anos, as tensões têm-se mantido elevadas, incrementando o receio de um conflito militar. Para entender a multiplicação de previsões de datas para o início do referido conflito, importa olhar para a Teoria da Complexidade.

Taiwan foi considerado em 2021 pelo The Economist como o local mais perigoso do mundo. A razão não se prendia, contudo, com a existência de uma situação diária de insegurança nas ruas de Taipé, mas no risco que as tensões regionais evoluíssem para um conflito mundial. Em nenhuma outra zona esse risco é tão grande, pois nenhum outro ponto do mundo congrega os interesses nacionais vitais das duas maiores potências mundiais. Pequim tem em Taiwan a peça em falta do seu rejuvenescimento nacional. Os Estados Unidos da América (EUA) têm em Taipé a pedra basilar do seu sistema de contenção da hegemonia chinesa no Indo-Pacífico, com impacto direto nos interesses globais norte-americanos.

A atual administração dos EUA não alterou, pelo menos ainda, o delicado equilíbrio (status quo) entre os dois regimes que dividem o Estreito de Taiwan: a República Popular da China (RPC) e a República da China (Taiwan). O status quo depende da capacidade de dissuasão – própria (forças armadas de Taiwan e custos humanos e materiais do conflito) e externa (apoio dos EUA).

Ora, a capacidade própria de Taiwan não sofreu nenhuma degradação. Por exemplo, a prospetiva de venda de armamento, sob pressão política dos EUA a Taiwan, aponta para um evidente crescimento, com a promessa de superar os 3% do Produtor Interno Bruto em gastos na Defesa.

Por sua vez, o apoio dos EUA pautava-se já pelo que se intitula como “ambiguidade estratégica”: Washington não se compromete pela defesa nem pela não intervenção. Não obstante a manutenção formal da capacidade de dissuasão, observou-se um agravamento dos principais fatores que a influenciam. Falamos da credibilidade e das instituições, identificadas por Ikenberry, como os alicerces da ordem liberal internacional criada e liderada pelos EUA. A tendência unilateral e isolacionista tem marcado a ação da política externa dos EUA nesta nova administração, com efeito direto sobre os dois alicerces referidos. Como refere o Primeiro-Ministro do Canadá, não se pode voltar simplesmente atrás na confiança entretanto perdida.

Perante toda esta amálgama de incertezas, a Teoria da Complexidade oferece-nos ensinamentos pertinentes. Em primeiro lugar, o sistema internacional, no recorte do triângulo RPC-Taiwan-EUA, corresponde às características de um sistema adaptativo complexo. Nesse sentido, o resultado e o próprio processo de mudança assumem uma natureza não-linear, quer em termos temporais, quer em termos de tipologia. Este fator explica o grande leque de previsões indicados pelas autoridades norte-americanas, bem como exclui a obrigatoriedade de que a mudança tenha de gerar necessariamente um conflito militar de grande escala. Destaca-se a intensa integração económica no Estreito de Taiwan nas últimas décadas, apesar de todo o enquadramento político desfavorável. Analisando padrões aparentemente caóticos das interações dos agentes, podem identificar-se padrões. Neste caso, existiu uma integração apolítica entre os dois regimes do Estreito. Observa-se o conceito da propriedade emergente da teoria da complexidade.

Para a estabilidade do Estreito, o fator fundamental é a dissuasão, a qual tem funcionado como ciclo de feedback negativo, ou seja, perante uma perturbação no sistema as reações subsequentes contribuem para a diminuição da mesma, garantindo a manutenção do status quo. Por isso, o incremento das tensões na região não degenera em conflito. A tensão, inclusive bastante mediática, como da visita de Nancy Pelosi, acaba por se dissolver. Isto graças ao efeito de dissuasão. Perdendo essa capacidade, perspetiva-se um ciclo desestabilizador do sistema. Contudo, o sistema voltará a reorganizar-se, não existindo qualquer inevitabilidade de um efeito dominó, em que os demais regimes regionais mudariam estruturalmente para a esfera e modelo de Pequim.

Retira-se, em resumo, que as lentes da teoria da complexidade trazem-nos um cenário menos pessimista. Sob alarmismos, o aspeto em ter em conta é a capacidade de dissuasão. É neste vetor que a política externa dos EUA apresenta uma influência decisiva na estabilidade do Estreito de Taiwan. E essa capacidade (ainda) não desapareceu.

Nota: Argumentos do artigo US Foreign Policy and Cross-Strait (In)stability: Insights from Complexity Theory, apresentado na British International Studies Association Virtual Conference 2025.