Eduardo Cabrita tem sido um dos alvos favoritos da oposição. Como se viu no debate do Estado da Nação, o discurso à direita do PS está praticamente centralizado no ministro da Administração Interna, demitindo-se desta forma de fazer aquilo que deve fazer: apresentar propostas, medidas, alternativas, pensar o futuro do país… No fundo, de fazer oposição.

Percebe-se que, à direita, se peça a cabeça do Ministro da Administração Interna, dado o rol de trapalhadas em que se tem visto sucessivamente envolvido e que já foi aqui listado, embora de forma não exaustiva, a que temos de adicionar o atropelamento e morte de um trabalhador na A6 e os mais recentes desenvolvimentos na organização dos festejos do Sporting.

A saída de Eduardo Cabrita do Governo é algo que o próprio já terá pedido várias vezes a António Costa, que tem insistido em mantê-lo no Executivo, juntamente com outros ministros que terão já expressado a mesma vontade, seja em público, seja em privado.

Rui Rio diz que o Governo está desorientado, fruto do desgaste de quase um ano e meio de pandemia, e que, por isso, Eduardo Cabrita será um dos ministros “remodeláveis”.

“Se fosse eu Primeiro-Ministro, naquilo que é o modelo que eu entendo, na forma como eu entendo que o Governo de Portugal deve funcionar, não. Mas não sou eu o Primeiro-Ministro, é António Costa que vai determinar”, dizia o presidente do PSD sobre as condições que Eduardo Cabrita terá (ou não) para permanecer no Executivo.

Já Francisco Rodrigues dos Santos optou por sugerir a António Costa que fizesse uma remodelação governamental, sob pena de o Primeiro-Ministro ficar, também ele, responsável pelos erros que os seus ministros venham a cometer.

Referindo-se a Eduardo Cabrita em particular, Chicão afirmou que este “já há muito tempo que perdeu a confiança dos Portugueses, perdeu a credibilidade e a autoridade que se merecem a um ministro de um Governo de Portugal”.

Têm razão Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos quando dizem que Eduardo Cabrita deixou há muito de ter condições para ser ministro. Tem também razão Rui Rio quando diz que é António Costa quem vai determinar a saída ou não de Cabrita do Governo.

Como recordou Augusto Santos Silva no Estado da Nação, a composição do Governo é competência… do Primeiro-Ministro. No limite, quem mantém este Governo em funções é, por um lado, o Partido Socialista e, por outro, os restantes partidos à esquerda, nomeadamente Bloco de Esquerda e PCP. E destes não se tem ouvido grande alarido. O silêncio quanto a este tema durante o Estado da Nação, além de ensurdecedor, foi revelador.

Numa altura em que, cada vez mais, se vive segundo o lema “se não estás comigo, estás contra mim”, do qual também estes partidos fazem uso, o seu silêncio é bastante sugestivo. Ou as abstenções coniventes, como a do PCP a impedir que o Ministro da Administração Interna fosse ao Parlamento prestar esclarecimentos adicionais sobre os festejos do título do Sporting.

Se Governo, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP não veem problema algum em manter Eduardo Cabrita em funções, não há grande coisa que PSD ou CDS possam fazer para pedir a sua demissão. Ao escusar-se do cabal apuramento de responsabilidades do ministro da Administração Interna, a esquerda está a tornar-se conivente com a sua atuação.

O que é certo é que este teimoso nepotismo de António Costa – mais preocupado em proteger-se politicamente, como já tinha feito, por exemplo, com Constança Urbano de Sousa, curiosamente também ela Ministra da Administração Interna –, não augura nada de positivo para a longevidade deste Governo.

De maior gravidade serão ainda as consequências económicas, de divisão política e social que daí advirão no longo prazo. A confiança das pessoas nas instituições democráticas fica ainda mais fragilizada com estes “casos e casinhos” e com a falta de responsabilização política, que tem sido recorrente neste Governo, centralizado no nepotismo inconsequente de um Primeiro-Ministro ansioso pelos milhões da bazuca, que lhe abrirão a porta para um tão ambicionado cargo na Europa.