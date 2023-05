Quem, como eu, ficou a ouvir as audições desta quarta-feira estará, no mínimo, perplexo: a TAP, razão de ser desta comissão, diante do aparato dos telenovelescos acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas, desapareceu da CPI – se há matéria para um inquérito judicial, trate-se judicialmente.

Percebemos, sem margem para equívocos, que estamos em perda democrática.

Para além da gravíssima perda de confiança nas instituições, continuada ao longo destes oito anos numa sucessão tóxica de eventos onde o aparelhismo socialista se tornou super-evidente – tal como a sua extensa rede de conexões profissionais, e até familiares, onde a coisa pública é tratada como coisa pessoal numa contaminação só vista em tempos socráticos. Isto para não falarmos da informalidade e do amadorismo na gestão do país que progressivamente tem arruinado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.