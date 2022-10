O investimento das empresas é a componente mais volátil das economias. Quando a incerteza se adensa, muitos investimentos são travados. Outros são adiados. O investimento tende a cair mais do que o produto. Por outro lado, recupera mais depressa quando se iniciam os períodos de expansão económica. Em 2022, o consumo e as exportações foram os motores do crescimento económico. O investimento foi uma desilusão. Ainda assim, num período de imensa incerteza, nas projeções para 2023, o Governo parece apostar no investimento.

Para além do estado de ânimo dos empresários em relação à evolução da economia, o investimento depende também das condições económicas e financeiras para levar por diante os planos de crescimento. Em 2023, seja por efeito do agravamento dos juros e das condições de acesso ao crédito, seja pelo aumento dos preços da energia e de outros custos, a situação económica e financeira das empresas poderá não ser a mais robusta. Sem alguma exuberância e sem recursos financeiros, o investimento definha.

Em 2022, espera-se que a taxa de crescimento do PIB real atinja 6,7%, o valor mais elevado desde 1990. Apesar do forte aumento dos preços, o bom desempenho do mercado de trabalho e as poupanças acumuladas em 2020 e 2021 permitiram às famílias aumentar o consumo em cerca de 5%. No entanto, a taxa de poupança das famílias cairá de 9,8% em 2021 para cerca de 5% em 2022, um valor inferior ao de 2019. O aumento das taxas de juro, o clima de incerteza e os riscos inflacionistas deverão levar as famílias a reduzir o consumo e a adiar decisões de consumo de bens duradouros, como é o caso dos automóveis ou outros equipamentos domésticos. Em 2023, o consumo não deverá dar um contributo significativo para o crescimento da economia. O Governo prevê no Orçamento do Estado um aumento do consumo em 0,7% (0,5%, na previsão do Conselho de Finanças Públicas).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.