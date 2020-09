Temperaturas mais baixas levam à exacerbação de determinados problemas respiratórios e cardiovasculares. O frio coloca mais pressão sobre estes sistemas (aumenta a pressão arterial e a viscosidade sanguínea aumentando o risco de eventos coronários agudos e AVC por exemplo) e as infeções respiratórias são mais frequentes e tendem a piorar nesta época como é o caso da asma e DPOC. Crianças com menos de 5 anos, indivíduos com 65 ou mais anos, famílias de estratos sociais menos favorecidos, doentes com co-morbilidades, doenças crónicas, mulheres grávidas e pacientes com doença mental são, por norma, mais vulneráveis nesta época do ano.

A maneira como as famílias e a sociedade irão responder às exigências sociais e médicas deste próximo Inverno terá um impacto na vida de todos. Existe o perigo de desvalorizar o bem coletivo, colocando em risco aspetos cruciais da saúde e dos cuidados de todos.

Vamos envolver-nos todos agora na gestão dos desafios do inverno ou podemos criar uma sobrecarga de problemas que irá durar décadas.

Nesse sentido parece-me sensato anteciparmos as consultas de vigilância da saúde infantil, as consultas de vigilância das pessoas com doença crónica e as consultas de rotina do adulto saudável. A hipertensão arterial e os diabetes devem ser vigiados pelo seu médico semestralmente. A segunda consulta anual pode, por exemplo, acontecer agora. Os rastreios devem ser atualizados – cancro da mama, colo do útero e colorectal são atualmente as neoplasias malignas rastreadas em Portugal. Procure agora junto do seu médico assistente perceber se está devidamente vigiado. As crianças e os adultos devem manter o seu boletim de vacinas atualizado, incluindo a vacina da gripe nos grupos de risco e nos grupos vulneráveis – e a vacina antipneumocócica nos grupos de risco. Mesmo mantendo um estilo de vida saudável, que é essencial, a vacina ajuda a protegê-lo a si e aos outros.

O início e o fim da vida são em diferentes aspetos muito semelhantes. Existe maior dificuldade em responder a determinadas infeções que florescem no inverno, nas crianças por um sistema imune imaturo, nos idosos e doentes crónicos por um sistema imune “obsoleto”. Torna-se assim mais difícil permanecer saudável no inverno.

As crianças frequentemente partilham superfícies comuns e são dadas ao contacto direto. O seu sistema imune está em “preparação”, por um lado beneficiando da exposição, mas por outro desenvolvendo em alguns casos doenças que podem ir de ligeiras a graves. Encontrar o equilíbrio entre tudo isto pode não ser fácil.

Os adolescentes e adultos jovens vivem muitas vezes em utopia no sentido em que poucos são aqueles que são afetados por um qualquer problema de saúde. No entanto, são muitas vezes o problema de outrem, já que servem invariavelmente de portadores assintomáticos com capacidade para infetar elementos do seu seio familiar ou profissional. Todos devem vigiar ativamente a sua saúde. Vários problemas podem afetar tanto o homem como a mulher. Para além de os prejudicar diretamente, têm o potencial de prejudicar também os entes queridos.

À medida que a idade avança, os nossos sistemas vão perdendo faculdades. Perdemos 1% da nossa massa muscular por ano a partir dos 55 anos (um dos motivos pelos quais é mais difícil mantermo-nos quentes), ficamos mais frágeis, vulneráveis e uma qualquer doença ligeira pode comprometer-nos consideravelmente. No ano passado, mais de 60% dos casos de gripe que necessitaram de cuidados hospitalares aconteceram em doentes com mais de 65 anos.

Com temperaturas reduzidas, passamos mais tempo em espaços fechados, menos ventilados, mais lotados, partilhando mais vezes superfícies de contacto, utilizamos mais os transportes fechados individuais ou coletivos. Isto tudo aumenta a densidade de partículas virais em circulação e prolonga a sua eventual subsistência nas superfícies, favorecendo a sua propagação. Acrescendo a este facto, temos o atual problema provocado pela propagação mundial da Covid-19. Apesar de sabermos mais agora do que há seis meses, ainda existe um grau de incerteza muito grande face ao comportamento do novo coronavírus em interação com outros vírus sazonais, sendo os sinais e sintomas em tudo semelhantes.

É urgente agir e atuar agora. A preparação deve ser baseada na evidência e no conselho científico de qualidade e implementada através do envolvimento ativo do doente, respetivas famílias, prestadores de cuidadores de saúde – e público em geral. É necessário existir uma excelente coordenação, colaboração e partilha de informação a todos os níveis e garantir que os cuidados de rotina se mantêm para melhorar a vigilância da saúde.

A pandemia provocou alterações marcadas no nosso dia-a-dia, com mais tempo em casa, menos interações sociais e menos exercício. Isto tem inevitavelmente um impacto negativo na saúde física e mental. Mantenha-se ativo, evite períodos de imobilização prolongada, o corpo humano foi concebido para o movimento. Trate da sua saúde mental. É frequente sentirmo-nos um pouco deprimidos durante o inverno. Com o mau tempo e os dias mais escuros é mais difícil sairmos e fazermos as coisas que mais gostamos. Mantenha contacto com a família e os amigos – e faça algo que lhe dê prazer todos os dias. Se vive com fragilidade, é importante perceber o que a fragilidade significa para si e como pode desenvolver resiliência. Não ignore o que está a sentir e procure ajuda se necessário.

Cuidar da saúde da família é fundamental para evitar doenças que podem afetar a qualidade de vida das crianças, adultos ou idosos. Cada etapa da vida exige cuidados especiais que devem ser redobrados nesta fase, de forma a preparar o inverno exigente que se aproxima. Ser saudável é uma oportunidade, não deve ser uma obrigação. Vamos agarrar a oportunidade. Cuide já da sua saúde, não deixe para o inverno o que pode fazer no verão.