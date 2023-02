Estamos obrigados a amar os nossos pais, quando crescemos? Num primeiro impulso a resposta será “nim”. Obrigados não. Mas seria suposto que os amássemos, claro. Se bem que o amor para ser amor tem de ser um acto voluntário e inequívoco. Amamos porque vale a pena amar. Porque, ontem como hoje, há motivos sólidos para que os possamos amar. Porque guardamos um património, de preferência interminável, de gestos, de histórias, de protecção, de sabedoria, de justiça e de ternura que nos fazem sentir seus filhos. E, sendo assim, a obrigação não tem, sequer, sentido. É uma esperança com futuro.

Mas, na verdade, há pais que não amam. Que são omissos demais para quem saiba amar. Que amam mal. Ou para quem o amor parece ser mais uma obrigação do que, propriamente, um estado de alma, límpido e inequívoco. Olhando o futuro, o amor dos filhos pelos pais acaba por ser, grande parte das vezes, proporcional ao amor dos pais por eles. Sempre que corre bem, o amor torna-nos verdadeiros, bondosos, simples e transparentes. Quanto mais rico e aconchegante é o seu património, mais o amor pelos pais, quando se cresce, é um pilar seguro. Mas não será indestrutível, claro. Se, para tanto, às fundações do amor não corresponderem, ao dia de hoje, os mesmos argumentos de sabedoria, de bondade e de justiça que os legitimaram como pais. Em relação aos quais o amor dos filhos nunca esmorece.

Mas há pais que vão “deixando de ser pais” à medida que os filhos crescem. Não só por sua culpa. Porque se afastam. Mas também porque os filhos se distanciam e se desmazelam. E os pais, de forma demasiado condescendente, aceitam as omissões dos filhos, que os magoam. Que se transformam em filhos em serviços mínimos e se limitam a cumprir datas incontornáveis como as férias de verão ou o Natal.

Mas são tantas as pessoas adultas que, duma forma “natural”, falam do modo como as suas relações com os seus pais são ausentes, tensas, abertamente conflituosas ou entediantes que, para estas pessoas o amor de filhos é uma relação formal. Que esconde, de parte a parte, muitas experiências de desamparo. E que, de maneira inquietante, fazem do amor pelos pais, sempre que os filhos crescem, uma obrigação.

