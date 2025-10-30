Este fim de semana tivemos notícia de que se conseguiu um acordo de paz entre a Tailândia e o Camboja, mediado por Trump.

Depois do acordo de paz conseguido entre Israel e Hamas há pouco tempo e com todo o empenho que tem metido em realizar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, a verdade é que poucas vezes assistimos a uma interferência tão insistente e mediática de um presidente americano na tentativa de resolver questões de guerra entre países.

A crítica que vem maioritariamente da comunicação social de esquerda está sempre muito focada na imprevisibilidade das suas iniciativas, e na percepção de que isso significa que Trump não tem uma estratégia para solucionar os casos em que tenta intervir, o que nos levaria a concluir que todos estes resultados são obtidos por acaso, o que lhe retiraria o mérito do seu sucesso.

Pois eu tendo a pensar que quem tem resultados constantes nas suas iniciativas de resolução de determinado problema, tem seguramente muito mérito na forma como leva esse trabalho e os resultados são poucas vezes apenas resultado da sorte.

Curiosamente, Trump, que se zanga muito rapidamente cada vez que é criticado ou contrariado – como foi o exemplo deste fim de semana, com o vídeo publicado de Ronald Reagan sobre a implementação de tarifas – nunca se manifestou face a estas críticas de falta de estratégia ou de irregularidade de comportamento que lhe são imputadas regularmente.

E eu acredito que isso também é parte da sua estratégia.

Trump não é um líder estruturado como estávamos habituados a conhecer, e é sobretudo uma pessoa de acção e de decisão imediata.

Treinado em fazer negociação e em estratégias muito agressivas de dominar os ambientes em que se move, como fez para chegar à posição que agora ocupa, baseia toda a sua capacidade de negociação nessa mesma imprevisibilidade que deixa os seus interlocutores sem saber exactamente o que vai acontecer e sem saber o que esperar para preparar as suas respostas.

Aquilo que Trump considera ser a sua mais forte arma para o sucesso é exactamente o que os seus críticos dizem ser a sua falta de competência.

A falta de sentido diplomático que muitos dão como a prova da sua incompetência é exactamente aquilo que ele utiliza para chegar aos seus objectivos.

A par desta estratégia de negociação, Trump não tem medo e leva quase tudo ao seu limite.

Ora, o Mundo em geral não gosta da imprevisibilidade e fica em tensão por ter ao leme dos seus destinos alguém que não sabe como vai reagir em cada circunstância e, por isso, estamos todos sempre muito pouco confortáveis com este tipo de liderança.

E isso é razoável pois a principal necessidade humana, depois da alimentação, é a segurança.

Mas também aqui, Trump tem mostrado que a sua estratégia de negociação escolhe sempre um momento antes de quebrar a relação para se sentar de novo à mesa para negociar.

E esta atitude, que tem sido sempre interpretada pelos mesmos críticos como mais uma fragilidade da sua falta de estratégia, é exactamente aquilo que me permite acreditar que a sua falta de medo não ultrapassará o limite, ainda que este seja verdadeiramente o risco que enfrentamos nesta liderança mundial.

Mas Trump também só existe porque todos nós, durante décadas, com medo da insegurança, de criarmos fissuras na sociedade, fomos deixando aqueles que, sem respeito por esta sociedade, a fossem destruindo aos poucos, através da adulteração dos valores e princípios da vida humana, criando uma sociedade de mentira, contra a o valor da vida e da natureza humana.

A profunda anormalidade da teoria do género, a constante tentativa de evitar enfrentar os problemas fingindo sempre que não existiam, levou muitos de nós a procurar alguém que fosse menos politicamente correcto, e foi isso que elegeu Trump.

Ainda que eu não me reveja em quase nada do que representa Trump enquanto pessoa, tenho de reconhecer que tem, em termos de humanidade, defendido temas e intervindo em pontos que considero essenciais para o futuro do desenvolvimento do Mundo.

Não sei se é bom para o Mundo uma continuidade neste tipo de liderança, nem se não teremos depois que enfrentar outros resultados negativos de todo este caminho experimental, mas sei que tínhamos que mudar de direcção no desenvolvimento da humanidade. Hoje vejo um Mundo a caminho de uma maior pacificação, e que se pode voltar a recriar virado para os valores humanos.