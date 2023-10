Este ano fui enganado. Não que não tenha sido enganado em anos anteriores. E isto também não quer dizer que apenas seja enganado numa proporção de uma vez por ano. O engano é um fenómeno tão constante que talvez não devêssemos contar as vezes em que fomos enganados, mas as vezes em que não fomos (e até nisso podemos estar enganados, quando julgamos que enganados não fomos). Mas confirmo: este ano fui enganado.

Fui enganado por outra pessoa. Fez-me pensar que era o que não era e isso teve consequências. Quando somos enganados assim, olhamos para trás e vemos que, afinal de contas, o passado não corresponde ao que pensávamos acerca dele. O engano significa que não aconteceu o que aconteceu e a nossa bússola cronológica fica toda estragada. De repente, ao sermos enganados, o mundo mudou ao ponto que até o que era garantido ter acontecido, lá no passado, pode não ter acontecido mesmo. O engano é um modo do nosso passado ser roubado. Geralmente temos o passado como aquela realidade que não pode mudar, mas o engano até aí chega com os seus estragos. O engano não respeita o tempo sequer.

Nesse sentido, o engano muda o mais profundo que a vida tem que é a vida que já aconteceu. Creio que estamos mais dispostos a mudar as nossas ideias acerca do futuro do que as nossas ideias acerca do passado. Afinal, o futuro ainda está por acontecer e parece mais flexível. Mas agora ter de mudar as nossas ideias acerca do passado é doloroso porque implica mudar aquilo que, por já ter acontecido, se esperava resistir à mudança. Eis o calibre de um engano: até o que estava quietinho no passado, como facto dado e adquirido, pode ser mexido e tirado de nós. O engano é terrível.

