Desde o momento em que foi anunciado pelo Vaticano que o Papa Francisco tinha morrido, todas as televisões do Mundo inteiro começaram a tentar encontrar pessoas ligadas com a igreja para fazerem comentários a este acontecimento e todas acabaram sempre com a pergunta sobre quem seria o próximo Papa.

Em Portugal, naturalmente, a menção do cardeal Tolentino era quase uma obrigação.

É muito curioso que, numa comunicação social que quase sempre está numa posição crítica sobre as atitudes da Igreja, em que a maioria acha que o Presidente da República fez mal em fazer uma comunicação à Nação e que o primeiro-ministro tampouco o deveria ter feito, passem o tempo, horas e horas a discutir, quem deveria ser o próximo Papa e qual deverá ser o seu posicionamento, sobre os temas que eles consideram, que são as suas preocupações, sejam elas importantes ou não para a própria Igreja.

Se perguntarmos a um qualquer destes comentadores ou jornalistas qual foi a principal mensagem de Francisco neste seu pontificado, a maioria diria que foi uma tentativa de criar o sacerdócio feminino, a aceitação da homossexualidade, o casamento dos padres ou qualquer outra causa fracturante que lhes apeteceria que fosse a razão da existência da Igreja.

Pelo contrário, a grande mensagem de Francisco destinou-se à humanidade e à Igreja e foi sempre focada, quase exclusivamente, à proteção dos mais frágeis, dos mais pequenos e dos mais pobres, e sempre colocando a fraternidade do amor como forma de convivência entre todos nós.

Daí a frase Todos, Todos, Todos!

A aceitação de todos leva-nos a uma fraternidade plena, leva-nos a aceitar como irmãos aqueles que tiveram menos condições de sobrevivência, aqueles que têm opções diferentes na sua vida, aqueles que por qualquer razão não conseguem viver melhor.

E leva-nos também a uma determinação muito importante deixada por Jesus e que nos diz que não devemos julgar os outros.

Foi esta a razão do pontificado de Francisco e foi esta a razão porque era tão importante para o Papa transformar a Igreja, mostrando à hierarquia que o seu papel é servir e não ser servida, que o supérfluo não é necessário, que a importância está no outro e não em nós mesmos.

Foi também por isto que Bento XVI, ao abdicar do seu pontificado disse que havia uma enorme necessidade de transformar a Igreja e que ele já não tinha a força de o fazer, obrigando a que se encontrasse um Francisco para levar esta tarefa a bom porto.

Muitos foram os que criticaram Francisco nas suas palavras e nas suas acções e, provavelmente, casos terão existido em que o empenho de conseguir cumprir a sua missão o terão levado a algum excesso de zelo mas, no cômputo geral, a realidade mostra-nos que a sua passagem pelo Vaticano nos deixou uma forte mudança no sentido de aproximar a Igreja, do seu povo e do Mundo.

A simples introdução do maravilhoso método sinodal para a definição do caminho a escolher, em que todos foram convidados a participar na definição da Igreja futura, foi uma tremenda revolução face ao que sempre vivemos e cumpre absolutamente os princípios da subsidiariedade e da participação, presentes na Doutrina Social da Igreja.

Foram também muitos os que de fora da Igreja se converteram a este Papa pela sua proximidade e abertura e isso mostra que o caminho da fraternidade é algo que o Mundo procura.

Foi sem dúvida um Papa do seu tempo.

E agora, quem seguirá?

Seguramente um Papa deste novo tempo que começou nesta Páscoa, no dia seguinte ao da celebração da ressurreição de Jesus Cristo, um Papa que se entregará às pessoas, que cuidará da Igreja, que cuidará dos seus fiéis e que seguirá a vontade de Deus.

É esse o próximo Papa.