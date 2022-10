Na tradição da literatura confessional ocidental, que terá começado com as Confissões de Santo Agostinho, encontramos um dos livros que melhor permitem compreender os tempos atuais: as Confissões de Jean-Jacques Rousseau, que reconstituem os passos deste fascinante filósofo do século XVIII. Apesar de regularmente designado como um dos representantes do iluminismo, dificilmente Rousseau pode ser entendido como um pensador das Luzes em virtude da sua radical desconfiança perante a Razão, a Ciência e o Progresso, que eram fundamentais para os philosophes. Em sentido contrário, encontramos em Rousseau a semente da contrarresposta às Luzes, que se traduzirá, no século seguinte, por um espírito romântico de suspeita civilizacional, nostalgia por um passado idealizado de comunhão com a natureza, sofrimento existencial – e, sobretudo, uma contínua incursão em torno do eu, num permanente culto da individualidade. Na abertura das Confissões, Rousseau afirma:

“Quero mostrar aos meus semelhantes um homem em toda a verdade da natureza, e esse homem serei eu. Eu só. Sinto o meu coração, e conheço os homens. Não sou feito como nenhum dos que tenho visto; ouso crer não ser feito como nenhum dos que existem. Se não valho mais, sou pelo menos diferente. Se a natureza fez bem ou mal, ao quebrar o molde em que me vazou, é o que só poderá ser julgado depois de me haverem lido.”

Na verdade, a vida de Rousseau foi a vida de um homem atormentado e desconfiado, considerando que os amigos o traíam constantemente e dispondo-se a cortar relações com quase todos eles. Nessa luta contra o mundo, as Confissões têm precisamente como objetivo contar a sua versão da história para que se compreenda como ele foi enganado e vítima de um conluio generalizado. A obra não cumpre, porém, esse propósito: ao longo do relato, que é simultaneamente divertido e tortuoso, encontramos uma alma queixosa que interpreta tudo o que lhe acontece como resultado de uma enorme injustiça. Ainda durante a juventude e a propósito de um mero incidente, afirma:

