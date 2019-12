Finalmente aprovada a nova Comissão Europeia (CE), vale a pena olhar para aquilo que, até 2024, esta promete fazer. Liderada pela alemã Ursula von der Leyen – médica, mãe de 7 filhos e a primeira mulher Presidente da CE — estas são as 6 prioridades de uma equipa de 27 pessoas de distintos países.

1. Tornar a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático até 2050, ou seja, emitir menos dióxido de carbono e remover da atmosfera todo o dióxido de carbono emitido; 2. Lutar por uma realidade económica socialmente justa e próspera; 3. Dotar as pessoas com as tecnologias necessárias à idade digital; 4. Promover o modo de vida europeu para todos, sem exceção; 5. Fortalecer o papel de destaque da União Europeia no panorama internacional; e, por último, mas não menos importante, 6. Partilhar, defender e fortalecer os princípios democráticos que neste nosso espaço devem imperar.

Sob o mote de Uma União mais Ambiciosa (A Union that strives for more), avizinham- se turbulentos os próximos anos de serviço destas pessoas que, como uma bela parte dos detentores de altos cargos políticos, batalham, à priori, contra a desconfiança e reticência de quem neles votou e, sobretudo, de quem desse direito e dever se nega. Além disso, o problema do défice democrático continuará a pairar no ar, ajudado pelo fracasso da tentativa de eleger um spitzenkandidat, algo que a própria Ursula von der Leyen não foi. Nota para o facto da ideia de défice democrático (no qual me revejo) se referir à eleição indireta daquele que é verdadeiramente o órgão executivo da União Europeia e jamais ao longo e detalhado processo de escrutínio pelo qual passaram os 27 comissários, já que este existe e é conduzido com seriedade e transparência. Que o digam, por exemplo, França, Roménia e Hungria.

Elisa Ferreira, a Portuguesa encarregue da pasta da Coesão e Reformas, coordenará a política regional que tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais, económicas e territoriais existentes entre os Estados-Membros. O que equivale a dizer que terá sob a sua alçada a atribuição dos fundos comunitários às regiões mais pobres e menos desenvolvidas da União Europeia, entre as quais Portugal. Com um currículo ímpar e uma personalidade política muito própria, confesso- me ansioso por perceber como irá a nossa Comissária gerir com o Governo Socialista — que a indicou – o facto de, principalmente motivado por um Brexit que tarda em concretizar-se, Portugal ir receber menos fundos europeus no próximo quadro comunitário.

Inquieto também por perceber como irá o espanhol Josep Borrell substituir Federica Mogherini numa das mais importantes pastas da Comissão em que falta, sem dúvida, maior aprofundamento de competências. Ainda que continue a não se falar a uma só voz, já se conhece o número para o qual ligar para falar com a Europa – nesse ponto, Kissinger estará mais satisfeito.