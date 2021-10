Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Ainda se lembra dos eventos-piloto no sector cultural? Aqueles que foram organizados em Abril e Maio para ajudar a definir as regras sanitárias para os eventos culturais durante o Verão, mas cujos resultados nunca foram publicados? Muitos já se terão esquecido, entretidos com autárquicas e negociações do Orçamento de Estado. E muitos outros dirão que agora já não importa: o tempo passou, o “dia da libertação” chegou e as regras para os eventos culturais foram revistas para diminuir os constrangimentos e autorizar lotações máximas. Ora, permitam-me discordar: acho que importa muito escrutinar a governação e, sobretudo, não entregar ao esquecimento os erros graves, as mentiras coxas e a incompetência — nomeadamente quando arrastam consequências severas para as vidas de milhares de profissionais e cidadãos. Recapitulemos.

No dia 1 de Abril, o Conselho de Ministros anunciou um diploma para a realização de eventos-piloto, que testariam os riscos de contágio da Covid-19 em espectáculos. O diploma tinha uma ambição clara: “a definição das orientações técnicas relativas à ocupação de lugares, à lotação e ao distanciamento físico” em espectáculos e festivais nos próximos meses. Por outras palavras: os resultados dos eventos-piloto seriam o guia científico para definir as lotações e a viabilidade de organização de eventos de maior escala, como festivais de Verão. Realizaram-se quatro eventos-piloto. O primeiro e o segundo na cidade de Braga (29 e 30 de Abril), ao ar livre e para 400 pessoas cada — sentadas no primeiro, de pé no segundo. O terceiro evento-piloto foi a 8 de Maio, em Coimbra, para 1000 pessoas em pé, divididas em grupos de 250. O quarto evento-piloto realizou-se no dia seguinte, em Lisboa, também para 1000 pessoas, mas sentadas na sala do Campo Pequeno. A expectativa era que os resultados fossem divulgados muito rapidamente. De acordo com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, demoraria até 2 semanas para se conhecer os resultados, que seriam analisados pela DGS. A rapidez era uma necessidade: muitos promotores de espectáculos aguardavam pelas decisões do governo e novas orientações da DGS para decidir sobre a realização ou não dos eventos que tinham na sua programação. Ora, o tempo foi passando e os resultados continuavam sem aparecer. Em Junho, já sem margem para prolongar a espera, os promotores começaram a cancelar os espectáculos. Após muitas perguntas sobre essa inexistência de resultados, apareceram algumas respostas. A 14 de Junho, as associações representativas do sector cultural dão nota da informação que lhes havia chegado: tinha existido um “problema informático” na recolha e tratamento dos dados, que inviabilizara a produção de resultados. Estaria em causa, alegadamente, uma incompatibilidade entre os dados recolhidos pela Cruz Vermelha e as bases de dados da DGS. Contudo, no dia seguinte, a 15 de Junho, a DGS desmente esta informação: não havia “erro técnico” , mas sim um trabalho de correspondência de dados dos espectadores entre bases de dados, pelo que o processo ainda estava em curso e seria mais demorado do que inicialmente previsto. No dia 15 de Junho, sem resultados dos eventos-piloto, a DGS actualizou a norma sanitária referente aos eventos culturais, obrigando à apresentação de teste negativo à Covid-19 para os eventos com lotações superiores a 500 pessoas em sala fechada ou 1000 pessoas ao ar livre. Sem suporte de evidências dos eventos-piloto e com uma parte substantiva da população já vacinada, a DGS definiu regras apertadas, sem explicar os seus critérios, e, aos olhos do sector , inviabilizou a realização de actividades culturais nos meses de Verão. Ao longo de semanas, a ministra da Cultura foi sendo questionada sobre os eventos-piloto e, sucessivamente, demarcando-se dos atrasos. Entretanto, os agentes culturais organizaram protestos . Mas, perante o silêncio, o tema foi caindo no esquecimento. Até que Álvaro Covões , representante dos promotores, partilha que, tanto quanto ele havia sido informado, os resultados estariam preparados e a sua apresentação prevista para o início de Agosto. Mas tal apresentação não aconteceu — nem nessa altura, nem desde então. Chega Setembro. E numa entrevista publicada no dia 24 pelo semanário Expresso, questionada acerca do tema, a ministra da Cultura responde que “julga que os dados já estarão analisados”. Julga — porque não teria a certeza. A resposta traduz-se assim: a ministra queria afastar-se desta trapalhada o mais longe possível, salientando que o dossier é da responsabilidade de outrem. Só que essa é uma missão impossível: não só a ministra é a responsável política que presta contas aos agentes culturais, como foi a ministra quem deu voz à importância dos eventos-piloto, em Abril e Maio, que os apresentou e que explicou os seus propósitos. Ainda sem resultados, no dia 5 de Outubro a DGS actualizou as orientações sanitárias para os eventos culturais, no seguimento da nova fase de desconfinamento, que arrancou a 1 de Outubro. Nessas novas orientações, impõe-se a apresentação de certificado digital de vacinação, consoante as características dos eventos — a partir de 5000 pessoas em eventos ao ar livre ou de 1000 pessoas em salas fechadas. E submete-se a realização de eventos em recintos não-fixos, como os festivais, à autorização prévia de delegados de saúde — ou seja, mantendo sobre estes eventos um grau de incerteza que inviabiliza a sua programação, como assinalaram os promotores . Nenhuma destas decisões, nem sequer a diferença de tratamento para eventos de outra natureza (como discotecas), se sustentou em evidências que tivessem sido comunicadas ao país. Hoje, dia 21 de Outubro, os resultados dos eventos-piloto continuam por publicar. Passaram-se quase seis meses desde os primeiros eventos-piloto — uns 175 dias. Não se conhece qualquer informação complementar sobre o que justifica os sucessivos atrasos, os passa-culpas e as versões contraditórias entre autoridades públicas. Isto já envergonha. Para que não se julgue que esta incapacidade foi a regra internacional, olhe-se lá para fora. E, olhando, confirma-se: a situação portuguesa contrasta com a de vários países europeus, onde eventos-piloto se realizaram, onde os seus resultados foram apresentados e discutidos e onde a reabertura das actividades culturais obedeceu às evidências obtidas nessas experiências. Aconteceu em Espanha . Aconteceu no Reino Unido , com uma transparência exemplar . Aconteceu em França , com resultados detalhados publicados seis semanas depois. Aconteceu em muitos outros países. Não aconteceu em Portugal. Foi mesmo portuguesa esta incapacidade de organizar os eventos-piloto, recolher os dados, realizar as testagens e produzir resultados. Já o escrevi em Junho, numa versão inicial desta cronologia : em Portugal, é desolador constatar que as políticas públicas falham sempre que se requer método, disciplina, transparência e apresentação de resultados. Completo agora: é lamentável que situações destas, que exibem escandalosos graus de incompetência, passem sem um levantamento da opinião pública e, sobretudo, sem apuramento de responsabilidades políticas. A ministra da Cultura, após um fiasco desta dimensão, que se junta a outras incapacidades de apoio ao sector cultural (ausente do PRR), terá condições para se manter em funções? Eu diria que não. Mas o mais provável é ser eu quem está enganado: se em Portugal exigimos tão pouco de quem nos governa, então merecemos o pouco que recebemos.

