Muitos ainda pensam que após o diagnóstico de cancro, o mais indicado é descansar o máximo possível e que “cancro” e “quimioterapia” são incompatíveis com “vida ativa” e “exercício”. Não podiam estar mais longe da evidência científica atual e das mais recentes recomendações clínicas.

O benefício do exercício físico durante os tratamentos oncológicos está amplamente demonstrado, sendo consensual que a prática regular tem um papel ativo na prevenção terciária desta patologia. Isto significa que mesmo após o diagnóstico de cancro da mama, o exercício vai contribuir para o controlo de efeitos adversos relacionados com a própria doença e/ou com os seus tratamentos. Diversos estudos revelaram que o exercício físico regular diminui a fadiga, a ansiedade e a depressão, e contribui para uma melhoria da qualidade de vida, da mobilidade física e da capacidade respiratória e cardíaca, entre outros. Paralelamente, continua a desempenhar a sua ação na prevenção de outras doenças, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, a osteoporose e até mesmo outras neoplasias.

O que é recomendado como “exercício físico regular”

Existem 3 tipos de exercício, que devem fazer parte da nossa rotina:

Treino Aeróbio (ex.: caminhada rápida, corrida, andar de bicicleta, elítica) – 150 min/semana de exercício moderado ou 75 min/semana se for de maior intensidade

Treino de Força Muscular (resistido) – 2 sessões de treino resistido/semana

Mobilidade e Alongamento (flexibilidade) – 2-4 sessões/semana

Idealmente, os planos de treino devem ser adaptados, progressivos e acompanhados por uma equipa multidisciplinar, especialmente no caso de pessoas pouco ativas ou com outros fatores de risco.

Reconhecer barreiras

Existem múltiplas barreiras à prática de exercício físico, principalmente durante o período de quimioterapia. As mais frequentemente referidas são:

Psico-educacionais: mitos e desconhecimento dos benefícios, receio de agravamento, dificuldade em manter motivação e disciplina.

Físicas: sintomas relacionados com a doença e os tratamentos (fadiga, dor, náuseas).

Logísticas: ausência de programas estruturados e adaptados, falta de acompanhamento especializado que confira segurança, questões financeiras.

No entanto, a existência destas barreiras não deve impedir que procuremos mais e melhor. Em jeito de homenagem e conclusão, partilho o caso da Susana, uma amiga que não sendo desportista, nem profissional de saúde, reconheceu desde cedo a importância do exercício ao longo da sua jornada oncológica.

A Susana teve o diagnóstico de um cancro da mama localmente avançado, e foi proposta realizar quimioterapia neoadjuvante. Desde logo procurou saber o que estaria ao seu alcance para contribuir para o seu processo terapêutico, e o exercício físico surgiu como uma parte integrante desse plano. Discutiu com a médica assistente os benefícios e potenciais riscos da prática de exercício durante a quimioterapia e qual seria a melhor forma de o integrar na sua rotina, dado não ter disponível no seu hospital nenhum programa estruturado, nem acompanhamento especializado nesta área. Casada, com 2 filhos menores, e a viver longe da restante família por questões laborais, a disponibilidade para mais atividades era também escassa. Mas a vontade de ser ativa no seu processo de cura era imensa, por isso com o apoio incondicional do marido, organizou o seu dia de forma a conseguir fazer a sua corrida ao final da tarde, ao qual associou sessões de yoga, em casa, durante as manhãs, recorrendo a suporte virtual. O exercício renovava a sua energia, o que ela adorava para conseguir acompanhar as brincadeiras dos filhos! Passou literalmente a marcar na sua agenda, os períodos de corrida e 2-3 treinos de força por semana, como se de uma consulta ou tratamento se tratasse. Sabia que não podia faltar!

Já em vigilância, a Susana começou a treinar para uma meia maratona. Pouco tempo antes da prova, soube que tinha metástases pulmonares, o que acabou por limitar significativamente a sua capacidade respiratória. Apesar disso, e sob quimioterapia paliativa, continuou a correr regularmente e quando deixou de conseguir correr, caminhava, sempre com a mesma determinação e sorriso de vencedora que a caracterizava. Hoje, olhando para trás e conversando com o marido, ele não tem dúvidas que o exercício físico permitiu à Susana viver melhor e mais intensamente, encontrando ele próprio força e motivação no seu exemplo.

