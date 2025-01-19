A crescente crise de habitação em Lisboa tem gerado intensos debates políticos, muitos dos quais infelizmente marcados por extremismo ideológico. Alguns grupos políticos e sociais têm apontado o dedo ao arrendamento temporário, particularmente o alojamento local, como o grande vilão do aumento dos preços da habitação. Por outro lado, um segmento oposto do espectro ideológico acusa os imigrantes de inflacionar os preços, sobrecarregando o mercado com procura adicional. No entanto, uma análise dos dados revela que a realidade é mais complexa e que tais afirmações são mais retórica política do que reflexo da verdadeira dinâmica do mercado.

A correlação significativamente alta (0.963) entre o Salário Mínimo Nacional (SMN) e o Preço por Metro Quadrado (PMQ) em Lisboa entre 2017 e 2024 mostra que o aumento dos preços da habitação está fortemente atrelado ao aumento dos rendimentos, e não primariamente ao impacto de fatores como o arrendamento temporário ou a imigração. O SMN, que tem visto aumentos consistentes ao longo dos anos, reflete um poder de compra maior para as famílias residentes, o que, num mercado com oferta de habitação inelástica, naturalmente leva a um aumento dos preços.

Este cenário aponta para a necessidade de uma análise mais matizada e baseada em evidências ao formular políticas habitacionais. Criticar o arrendamento temporário ou os imigrantes por problemas que são estruturalmente económicos e sistemáticos não apenas desvia a atenção das verdadeiras soluções, mas também polariza desnecessariamente o debate público.

O arrendamento temporário, incluindo o alojamento local, contribui significativamente para a economia da cidade, atraindo turistas e permitindo que muitos proprietários complementam os seus rendimentos. Regulamentações equilibradas são necessárias, claro, para assegurar que não comprometam a disponibilidade de habitação a longo prazo para os residentes locais e não desvirtuar a cidade. Contudo, abordar este segmento como a causa raiz dos aumentos de preço é ignorar o impacto muito mais amplo do crescimento económico e do aumento do poder de compra. Recordemos que uma boa parte dos AL estão em edifícios e zonas que ainda há poucos anos estavam muito degradadas e onde ninguém queria residir.

Da mesma forma, atribuir o aumento dos preços imobiliários aos imigrantes é minimizar a complexidade do mercado habitacional e fomentar divisões sociais baseadas em origens nacionais. Imigrantes frequentemente revitalizam bairros e contribuem para a diversidade cultural e económica da cidade, e sua influência no mercado imobiliário é frequentemente exagerada sem base em dados concretos.

É essencial que as políticas públicas se concentrem em soluções realistas e eficazes, como o aumento da oferta de habitação através da construção de novos imóveis e reformas urbanas que permitam um uso mais eficiente do espaço existente. Essas medidas poderiam ajudar a moderar o aumento dos preços, garantindo que o crescimento do SMN continue a beneficiar todas as camadas da população, sem exacerbar a crise de acessibilidade de habitação. A chave para resolver o dilema habitacional em Lisboa não está em buscar bodes expiatórios, mas em adotar uma abordagem pragmática e fundamentada em evidências que atenda às necessidades de todos os residentes em Portugal.