Vivemos numa época em que exteriorizar uma vida “perfeita” se tornou tão importante quanto vivê-la de facto. Nas redes sociais, fotografias cuidadosamente encenadas, pejadas de filtros e anúncios sensacionalistas criam um mundo de ilusões. Mas enquanto o lema “fake it until you make it” tradicionalmente advogava a ambição de perseverar até alcançar o sucesso real, será que a nova versão moderna é ficar pelo “fake it”?

Segundo o relatório conjunto da EUIPO e da Comissão Europeia, 152 milhões falsificações foram apreendidas em 2023 representando um aumento de 77 % em relação ao ano anterior. O valor estimado das falsificações, apreendidas tanto na UE como no mercado interno, foi cerca de EUR 3,4 mil milhões de euros, um aumento de 68 % em relação ao ano anterior.

Em Portugal, o Grupo Anti-Contrafação afirma que, em 2024, o número de apreensões de contrafações em Portugal aumentou 398 % face ao ano anterior, registando o valor mais elevado desde 2016.

Incrivelmente lucrativo, este mercado paralelo de produtos contrafeitos e imitações alcança hoje valores expressivos tanto na nossa economia, tentando hipotecar constantemente a verdadeira autoria, criação intelectual e mérito artístico. O setor do luxo e da alta joalharia é particularmente visado neste mercado paralelo. Peças de elevado prestígio e artigos com forte valor comercial constituem alvos preferenciais, não apenas pelo estatuto que representam, mas também pelo lucro que proporcionam aos comerciantes que os vendem. Para muitos consumidores, as cópias parecem oferecer o “melhor dos dois mundos”: um produto visualmente idêntico, por uma fração do preço, criando uma ilusão de acesso a determinados produtos promovidos por redes internacionais criminosas. Assim, produtos tradicionalmente distintos pela exclusividade passam a circular em massa, mascarados de acessibilidade, mas desprovidos de autoria, autenticidade, verdadeira qualidade, e das garantias que justificam o seu valor original.

Nas redes sociais, onde a criação de um lifestyle em muito distinto da realidade já se tornou “marca registada”, a contrafação e a imitação encontram terreno fértil para prosperar. Plataformas como o Instagram, Facebook, TikTok e diversos marketplaces permitem que vendedores (quase) anonimizados promovam artigos falsificados através de vídeos, lives, anúncios segmentados e perfis, muitas vezes escapando ardilosamente aos mecanismos de moderação.

A lógica algorítmica — que privilegia conteúdos de grande sucesso e de rápida circulação — amplifica (inadvertidamente) a visibilidade destes produtos, enquanto sistemas de mensagens privadas facilitam transações fora do escrutínio público. Para os titulares dos direitos de propriedade intelectual e autoridades, este cenário cria um terreno difícil: a velocidade de disseminação supera frequentemente a capacidade de deteção, remoção e responsabilização.

No entanto, embora à primeira vista possa parecer um cenário tentador, convém não cair na sua romantização. A colocação no mercado de produtos contrafeitos ou imitações é um crime previsto e punível, e as autoridades têm vindo a intensificar operações para identificar e desmantelar as redes que o sustentam. Paralelamente, os próprios titulares dos direitos de propriedade intelectual vêm investindo no combate destas práticas ilícitas, dedicando equipas especializadas, ações de monitorização e iniciativas conjuntas com as autoridades nacionais e europeias. De notar que se encontram em ascensão práticas de combate a este fenómeno mais eficazes, por via da implementação de programas de enforcement sofisticados que recorrem a novas tecnologias e a equipas que atuam numa base multijurisdicional para cobrir as supply chains de redes internacionais de contrafação e imitações.

Portugal enfrenta determinadas fragilidades no combate à contrafação que reduzem significativamente a eficácia do enforcement: a natureza semipública do crime, que faz o seu procedimento depender de queixa, atrasa ou inviabiliza investigações, contrastando com outros modelos europeus mais flexíveis onde esta é dispensada; a dispersão de competências policiais, sem unidade especializada, compromete a coerência e a rapidez da resposta; e a moldura penal mais branda, inferior à de países como Espanha ou Reino Unido, alimenta a perceção de impunidade.

Estas debilidades têm um efeito amplificado no domínio do branqueamento de capitais, dado que a contrafação gera fluxos ilícitos que são integrados no circuito formal através de numerário, comércio físico e online e estruturas societárias opacas. Uma resposta eficaz exige investigações financeiras paralelas, como ilustra a recente operação da Polícia Judiciária no complexo industrial da Varziela, bem como uma abordagem integrada que articule órgão de polícia criminal, unidades de informação financeira e entidades obrigadas, garantindo uma frente operacional coordenada e reforçando a dissuasão das redes transnacionais.