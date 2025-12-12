A farmácia comunitária ocupa um lugar singular no sistema de saúde: está próxima, é acessível e, acima de tudo, é humana. Essa presença quotidiana torna-a um espaço onde a tecnologia se cruza com a confiança, e onde a transformação digital só faz sentido se reforçar (e não substituir) a relação entre profissionais de saúde e cidadãos.

A agenda europeia para a transição digital, com metas claras até 2030, obriga-nos a olhar para a saúde com outros olhos. Não se trata apenas de adotar novas ferramentas, mas de repensar a forma como prestamos cuidados, como usamos a informação e como colocamos as pessoas no centro das decisões. A infraestrutura tecnológica é apenas o ponto de partida: sem uma cultura orientada para o valor, a equidade e a proximidade, nenhum sistema digital cumprirá a promessa.

O verdadeiro desafio é este: como garantir que a saúde digital não se torne um fim em si mesma, mas um meio para capacitar cidadãos? Durante décadas, a relação entre as instituições e as pessoas foi marcada por alguma assimetria. Hoje, espera-se autonomia, transparência e controlo sobre os próprios dados. A farmácia, por estar presente em todo o território e por desempenhar funções que vão muito além da dispensa de medicamentos, é um dos espaços privilegiados para concretizar essa mudança cultural.

A digitalização também exige sustentabilidade. Investir em inovação, novos tratamentos ou equipamentos só fará sentido se conseguirmos gerir os recursos com rigor e garantir que cada euro tem impacto real. Ao mesmo tempo, a soberania digital europeia tornou-se uma condição de futuro: depender de tecnologias externas, em áreas tão sensíveis como a saúde, fragiliza sistemas e expõe países a riscos éticos e estratégicos.

A cibersegurança, antes vista como uma questão técnica, é hoje um tema que atravessa toda a sociedade. Hospitais e farmácias têm sido alvo de ataques que comprometem a assistência e testam a resiliência do sistema e este é um alerta que não podemos ignorar quando desenhamos soluções digitais.

O Espaço Europeu de Dados em Saúde, previsto para 2030, pode ser o grande catalisador desta mudança. A partilha segura de informação clínica permitirá reduzir redundâncias, melhorar diagnósticos e integrar cuidados entre diferentes prestadores. Portugal, apesar dos constrangimentos, está bem posicionado: a receita eletrónica, a vacinação em farmácias ou a dispensa de proximidade mostram que o país tem capacidade para inovar e escalar. Contudo, persistem desafios significativos, como a interoperabilidade entre sistemas e a consolidação de uma cultura de colaboração entre profissionais de saúde.

É neste contexto que a farmácia comunitária revela todo o seu potencial. A sua capilaridade, a confiança que inspira e o papel que já desempenha na prevenção, no acompanhamento de doentes crónicos e na adesão terapêutica fazem dela um dos pilares naturais da saúde conectada. Mas o futuro da farmácia não depende apenas de tecnologia: exige reconhecer o valor dos serviços que presta, garantir modelos de remuneração sustentáveis e reforçar o seu contributo para o equilíbrio global do sistema.

Mais do que um ponto de acesso, a farmácia é um pilar do sistema de saúde. Se soubermos combinar o melhor da inovação com o melhor da proximidade humana, ela pode continuar a ser aquilo que sempre foi: um lugar onde a saúde ganha rosto, nome e relação – mesmo num mundo cada vez mais digital.