Noite de sexta-feira em casa dos Cavacos: pizza e filme. Sou eu a escolher e não desperdicei a oportunidade quando vi o DVD na Biblioteca Municipal de Oeiras: “Misery” do Rob Reiner a partir do livro do Stephen King, com a Kathy Bates naquele papelão inesquecível a infernizar a vida do James Caan. Tentei convencer os miúdos de que era um filmaço lembrando-lhes a linha da canção “RoboCop” do Kanye West: “You’re like the girl from Misery”. Eles não me pareceram completamente convencidos.

Mas não tiveram grande alternativa. “Misery”, goste-se ou não, é um filme inesquecível. E a verdade é que, provavelmente como a maioria, nunca li o Stephen King em papel. Conheço-lhe as histórias dos muitos filmes que fizeram a partir dos livros dele. Nem tudo é do meu agrado, confesso, sobretudo quando guina para o território do monstruoso. Mas neste caso, quando a Kathy Bates encarna a Annie Wilkes, o monstro é credível e irrepreensível: a fã feita fatal.

Certamente o Stephen King não estava a pensar em teologia quando inventou a história do escritor Paul Sheldon atormentado pela fã que primeiro lhe salva a vida para depois quase acabar com ela. Aliás, não é por acaso que a Annie Wilkes revela traços caricaturais da América mais santarrona e moralista—afinal, o King gosta de bater em religiosos. Mas isso não impede que haja uma moral bíblica a atravessar todo o enredo. E essa moral é: qualquer adoração errada termina num fanatismo mortal.

