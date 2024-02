Começaram os debates partidários com amores e desamores à flor da pele. Talvez por escasso tempo de discussão, têm sido pobres e inconclusivos, a novidade é a nota de mérito ou demérito que grupos de comentadores tentam martelar no refrão dado à luz pelo Dr. António Costa quando, em dia de inspiração, (para ele, quase todos), instituiu “fazer melhor que o Partido Socialista só o Partido Socialista”.

Assim, tomamos conta que a ideia principal não é elencar as propostas que possam melhorar as condições de vida, é comentar, como se de variações se tratasse, o refrão do Dr. António Costa. As notas são um “amour de bouche” do Sr. Presidente da República, as variações do refrão lembram as beatas no átrio da igreja triturando padres-nossos à passagem do funeral.

Por feliz coincidência, estes “frente-a-frente” começaram com os festejos do Carnaval. É pena a chuva cancelar muitos dos corsos carnavalescos, esses desfiles de foliões que perdem a oportunidade de mostrar carros engalanados, uma brincadeira exclusiva das elites. Assim, perdemos certamente um deles, ornamentado com as rendas mensais da avozinha, tornejando nas alegorias das “cercas sanitárias” e das “linhas vermelhas”.

Trinta por cento dos jovens da geração “mais preparada de sempre” abandonou o país, respondendo à oferta dos que favorecem a produtividade, a realização e o mérito pessoal.

Neste apontamento, procurei centrar a atenção em aspectos do serviço nacional de saúde,(SNS) entidade onde desenvolvi a minha vida profissional durante décadas, até à reforma obrigatória. Muitos interrogam-se com o aumento de gastos no SNS em anemia progressiva, na falta de resposta às necessidades da população.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não tem merecido grande interesse, nos até agora “frente-a-frente”, qualquer debate na procura de soluções futuras na saúde, na defesa de uma entidade que nos orgulha, que nos levou, no plano internacional, a invejáveis sucessos, nomeadamente na área materno-infantil.

Hoje, sem qualquer razão científica, anunciamos 30% de cesarianas nos hospitais públicos e uma mortalidade materna e peri-natal superior à da Noruega, com um número de cesarianas a rondar os 20%. É espantoso ser normal, sobretudo ser aceite, o encerramento rotativo das maternidades do SNS e o acordo do Ministério da Saúde para pagamento de 2500€ por parto nos hospitais privados, se a eles houver necessidade de recorrer.

Acresce o risco do progressivo aumento de grávidas que “preferem” parir sozinhas (na falta de opção), sobretudo as mulheres socio-economicamente mais vulneráveis.

Nada destas futilidades parece interessante para os debates, talvez não traga votos, é necessário acentuar outros desejos da mulher, o acesso à interrupção voluntária da gravidez medicamentosa nos Centros de Saúde, como muito bem Mariana Mortágua tenta, nos seus desejos bem trabalhados de verdades ou inverdades. Talvez fizesse sentido se as promessas do Doutor António Costa, há oito anos, de que cada português tivesse médico de família, fossem cumpridas, a realidade é um milhão e setecentos mil portugueses (quantas grávidas?)com portas fechadas nos Centros de Saúde.

Recentemente, o governo perdeu financiamento europeu para rastreio do cancro do pulmão, na palavra do Presidente da Associação dos Centros de Responsabilidade Integrada, deixando encerrar, em 2023, a linha de financiamento europeia que permitia avançar no rastreio e no tratamento precoce de um dos cancros que mais tem aumentado na população portuguesa. Com o silêncio de Manuel Pizarro, talvez pudesse Pedro Nuno Santos explicar razões para este “descuido”, no seu longo discurso de apresentação do programa socialista, hora e meia que rapidamente passou, pequeno tempo para promessas próprias e desarticulação e maledicência dos projectos dos outros.

Quando António Costa, na sua lucidez, nos garante que fazer melhor do que o partido socialista só pode ser o partido socialista, apetece perguntar se pensa ser normal a sangria de profissionais de saúde do SNS e do país. Em 2023, perto de 1600 profissionais de enfermagem saíram de Portugal, uma emigração perto de 60% dos 2916 enfermeiros inscritos na respectiva Ordem. Nos dados da Ordem dos Médicos, 453 pediram para sair de Portugal no último ano, dados que se podem juntar ao número de aposentados, 822, perto de 5% mais do que o registado em 2022. Para o presidente da Ordem dos Médicos, a falta de profissionais é gritante, e um dos problemas mais graves do SNS.

Dentro de alguns dias, vamos começar a ver as arruadas dos candidatos às eleições legislativas. Bandeirinhas e panfletos vão passar nos sorrisos dos candidatos, beijos e abraços, um café, um copo e um docinho em mercados, lotas e mercearias de bairro, um colorido que passa nas televisões com alegria e bem-estar. Tem graça que nunca vi nestes programas um sem abrigo com bandeirinha (por certo não são convidados ou as bandeirinhas escasseiam). Tenho pena que aos portugueses não seja dada uma realidade do presente e uma esperança para o futuro. Talvez que essa esperança possa ser dada quando o presente deixar de ser de imagens faraónicas do passado, do faz de conta da miséria e das dificuldades presentes, do sortido de verdades (poucas), inverdades e mentiras que nos querem impor para reinação de alguns. Para isso era necessário mostrar, sem vergonha, os corredores frios dos hospitais, onde tropeçamos nas abundantes macas espalhadas onde se escondem doentes, e esquecidos da vida e das famílias, sem lugar para onde ir, porque as intenções para cuidados continuados não passaram de um rótulo, de um projecto ou de uma fácil mentira