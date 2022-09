Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 Não sou uma fã da chamada política das borlas que se instalou na nação. Manuais escolares gratuitos, passes gratuitos e outras benesses concedidas por um Estado falido não me parecem o caminho certo para um futuro melhor. Abro, no entanto, uma exceção para uma medida que entrou em vigor há poucos dias: as creches gratuitas.

Garantir a gratuitidade das creches para as crianças, beneficiando os poucos pais que ainda arriscam ter filhos neste país cada vez mais envelhecido, é muito mais do que uma medida social, é uma política reformista com potencial para garantir o futuro do país. Todos os estudos indicam que os portugueses gostariam de ter mais filhos caso tivessem condições para garantir o seu futuro. Os níveis cada vez mais baixos de natalidade (somos neste momento o segundo país da Europa com menor taxa de natalidade) têm que ver com a falta de condições dos pais e não com o seu desejo real. Num país com uma crise demográfica sem precedentes, em que é mais caro ter um filho na creche do que um filho na universidade, garantir a gratuitidade das creches não é um benefício, é uma questão de bom senso e uma verdadeira reforma política.

Não sei se foram estas as razões para a implementação de tão importante medida. Provavelmente não foram. Mas, numa semana em que se prenuncia o anúncio de um pacote de medidas para o apoio às famílias, vale a pena dizer que esta é a medida de maior impacto e com maior garantia de dar frutos para o futuro do país.

2 À hora a que escrevo ainda não sei o que vai o Governo decidir sobre o aumento das rendas. Espero que não seja uma imposição aos senhorios, impedindo-os de aumentarem as rendas de acordo com os valores da inflação. Vivemos muitas décadas a pedir aos senhorios que garantissem as políticas sociais de habitação do Estado. Ao contrário do que digo acima sobre as creches, impor limites ao aumento das rendas à custa dos senhorios é uma medida que só fará atrasar mais uma vez o país. Salazar fê-lo durante todo o seu consulado e o regime democrático levou quarenta anos para mudar o cenário. O resultado foi a ruína das nossas cidades juntamente com a falência dos senhorios e a decadência em que viveram muitos portugueses. Com rendas congeladas durante décadas, as casas degradaram-se e nem senhorios nem arrendatários tinham dinheiro para as recuperar.

