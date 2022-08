Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por esta altura do ano, é quase infalível: sou, como muita gente, tomado pelo desejo de partir, de viajar. O génio da língua alemã tem uma palavra para as formas mais extremas desse desejo: Wanderlust. Não peço, como pedia um poeta que convidava a amiga à viagem, uma destinação recheada de “ordem e beleza, / luxo, calma e volúpia”. Nem, como outro, ambiciono rumar para a Pasárgada, onde, “amigo do rei”, teria “a mulher que eu quero / na cama que escolherei”. Tampouco tenho ganas de caminhar longamente, como Jean-Albert Dadas, um canalizador de Bordéus que, no século XIX, tomado de um irreprimível desejo de andar a pé, vítima do que um psiquiatra chamou dromomania (do grego dromos, corrida), calcorreou a França inteira e, não contente com isso, prosseguiu as suas viagens, pelo mesmo meio, até Moscovo e Constantinopla. Não quero acabar como ele, internado num hospital por exaustão (e não só, imagino), nem tenho pernas para isso. E os tempos, inexplicavelmente, não andam propícios a obedecer aos conselhos dos dois poetas, que devidamente segui em saudosos dias de vinho e rosas. Quero apenas encontrar um lugar com menos barulho do que este. Preparo-me para uma semana, feito guarda-florestal budista improvisado, na Serra d’Arga, a meditar sobre o Darmapada, em busca da solução para o sofrimento humano, com a ajuda do canto dos passarinhos, antes deles se transformarem, com a noite, sem que a gente dê por isso, em morcegos.

O meu modesto nomadismo sazonal encontra este ano, no entanto, uma espécie de obstáculo espiritual – ou conceptual, se se preferir, para não sugerir tanto qualquer angústia extrema. É que, desde Fevereiro, uma coisa não me sai da cabeça: a terrível destruição humana provocada pela invasão russa da Ucrânia. Não quero com isto dizer, note-se, que me sinta na obrigação de abdicar dos prazeres possíveis por solidariedade com as vítimas da barbárie. Já negociei comigo, há muito tempo, as partes devidas a mim e ao mundo nestas coisas, e quero preservar aquilo que a mim mesmo me devo como favor. No passado, a agilização, como agora se diz, deste negócio colocou-me dilemas cruéis e seria abusivo pretender que a luta contra os demónios acabou sempre com uma vitória incontestável da minha boa consciência. A história, de resto, ainda continua. Nunca se sabe de certeza certa a extensão do egoísmo legítimo e fica-nos sempre a dúvida se não teremos ido longe demais.

