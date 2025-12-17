Aguardaremos as manifestações de indignação, os comentários televisivos e jornalísticos acusatórios, a organização de flotilhas cheias de ativistas. Em Bondi Beach, arredores de Sydney, dois terroristas – pai e filho – atacaram a comunidade judaica que ali celebrava a Festa das Luzes (hănukkāh), importante celebração do seu calendário religioso. Segundo informações apuradas até ao momento, faleceram 16 pessoas (em atualização) e ficaram feridas várias dezenas. Um dos atiradores, já conhecido pelas autoridades locais, é Naveed Akram, um muçulmano de origem paquistanesa. Ele e o filho, segundo a BBC, teriam jurado fidelidade ao Estado Islâmico.

É difícil não fazer uma correspondência direta entre o ato e a guerra em Gaza.

Este bárbaro evento vem no seguimento de vários ataques a judeus e aos seus edifícios e símbolos religiosos em várias latitudes. Malgrado a comunicação compungida do secretário-geral da ONU, tal não consegue obscurecer o seu enviesamento face ao conflito em Gaza. Na realidade, existe um plano bastante inclinado e politicamente correto na perceção e defesa de uma das partes, neste caso, pró-Hamas e pró-palestinianos, apanhando ainda a curva woke. Obviamente que a população árabe local é igualmente vítima dos terroristas quanto os israelitas; contudo, a posição oficial de vários líderes, partidos políticos e instituições mundiais, navegando o Zeitgeist, apresenta um tom veementemente acusatório às autoridades sionistas e respetivos cidadãos.

Muito provavelmente, este vil ato de violência não receberá por parte dos ideólogos, políticos e comentadores de esquerda, especialmente de extrema-esquerda, qualquer empatia e cumplicidade em relação às vítimas. Mais facilmente receberão indulto, amnistia e compreensão os terroristas pela sua resposta, e resumindo o menu, à constante invasão de territórios, perseguição sistemática e violação dos direitos humanos perpetrados pelos judeus aos palestinianos ao longo de décadas. Convém neste ponto recordar a reação de Arnaldo Matos, fundador do MRPP, que segundo o insuspeito Diário de Notícias, terá afirmado que o fatal ataque em Paris em 2015 (em que perderam a vida mais de 130 pessoas) foi um ato legítimo de guerra levado a cabo em nome dos povos explorados e oprimidos pelo imperialismo. Claro que os israelitas, únicos aliados na região do Médio-Oriente dos norte-americanos, fazem parte desses exploradores que oprimem a imensidão dos povos árabes e do terceiro-mundo. Neste caldeirão do Mal, os judeus são duplamente culpados, militarmente e economicamente.

Nessas mentes tortuosas, o marxismo continua a ser a única resposta viável para combater a hegemonia satânica do capitalismo e seus sequazes. Conforme disse num programa de televisão a canonizada Odete Santos, o socialismo (o comunismo) enfrenta – sempre enfrentou – uma luta solitária face aos interesses cruéis e anti-humanistas do Capital em todo o mundo, ou seja, o nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, mas também a democracia liberal (burguesa) e o sionismo, são cúmplices nessa demanda criminosa da finança internacional. Apenas a santa Palavra de Marx consegue exorcizar os povos desse controlo maligno.

Qualquer voz, qualquer conduta contra o imperialismo é legítima em si mesmo, numa pervertida lógica de os fins justificam os meios. Esta afirmação anti-kantiana em que o indivíduo é visto como um meio e não como um fim em si mesmo, lança um verniz civilizacional em todas as ações terroristas contra alvos ocidentais. Os dramáticos acontecimentos de Bondi Beach inserem-se nesta perspetiva.

Depois de milénios de perseguição religiosa, depois de séculos de confrontação e acusação financeiras, depois de décadas de guetização e extermínio rácicos, deparamo-nos agora com a trágica combinação dos três polos. A este nivelamento devemos acrescentar ainda a vertente política, a última encarnação histórica do antissemitismo.