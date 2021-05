Com o avançar dos dias, a população mundial vai estando mais protegida contra a infeção por Covid-19. Quando atingirmos a imunidade de grupo, será que, aos poucos, iremos deixar de usar máscara?

Cada um de nós, depois de vacinados com as duas doses, de uma forma quase natural iremos colocar de lado o uso de máscara. Responsáveis de certos países até já deram indicações à população para deixarem de usar a máscara em locais públicos, caso estivessem já vacinados com as duas doses.

Esta progressiva não utilização de máscara será um alívio para muitas pessoas que nunca acreditaram na sua eficácia e que apenas a usaram pelo risco de ficarem sujeitos a uma elevada coima.

Até à sua implementação pelo Governo, várias correntes pró e contra surgiram na praça pública, opinando sobre a sua real utilidade.

A própria DGS teimou em ver o que era óbvio, criando uma grande confusão nos cidadãos, mesmo sabendo dos bons resultados de outros países no uso de máscara como forma de travar a propagação da doença.

O uso de máscara passou, desde há alguns meses, a ser uma rotina diária de cada um de nós. Sem dúvida que o seu uso foi importante e crucial na inversão dos acontecimentos trágicos que vivemos e continuamos a observar.

Será que com a vacinação, tudo irá voltar ao normal? Não me parece! As vacinas não atuam de mesma forma nas diversas variantes. A sua eficácia é diferente. Novas mutações e variantes surgirão a curto e médio prazo.

O uso de máscara não só teve um papel importante no controlo da pandemia, como evitou na população mundial a contaminação por outros vírus já existentes. Estes resultados são reais e baseados na evidência científica. Se contabilizarmos o número de doentes internados por infeções víricas nos meses críticos, nomeadamente pelo vírus da gripe, podemos confirmar que ao usarmos a máscara para nos proteger do SARS-CoV-2 evitámos outros vírus que também matam e podem provocar descompensação nos doentes crónicos ( p.e. com diabetes).

O uso de máscara teve um papel importante na redução do número de internamentos em Portugal e certamente noutras regiões do mundo. Diminuiu não só a propagação da Covid-19, mas também de vírus não Covid, com um impacto importante na saúde de todos os doentes.

A lei que define a obrigatoriedade do uso de máscara será alterada em breve. Mas cada pessoa terá de refletir melhor sobre se quer ou não deixar de usar máscara na via pública e em locais fechados. Os benefícios para a saúde são maiores do que os riscos.

O médico de família terá um papel importante no esclarecimento da doença do seu utente e se a utilização de máscara trará vantagens em termos práticos para a sua saúde e bem-estar.

A decisão final caberá a cada um de nós depois de toda a informação prestada pelo médico.

A escolha, errada ou certa, será sempre nossa!