Dylan Thomas tem um poema, acima de todos quantos escreveu, mais lido, mais dito, mais traduzido, mais familiar, ao ponto de fazer parte de filmes, ser título de livro, de o sabermos de cor: Do not go gentle into that good night/ Rage, rage against the dying of the light. Se não o sabemos todo, conhecemos pelo menos estes dois versos. Talvez este poema seja também a chave para o tempo político que vivemos.

A prevista onda vermelha, aquela que indicaria a esmagadora vitória do Partido Republicano nas eleições intercalares, não aconteceu. Os norte-americanos foram claros na sua decisão de não aceitarem passivamente a perda dos ideais luminosos da democracia.

Mais importante do que qualquer especulação são os factos. O Partido Republicano tem sido vítima da tomada de poder pela ala radical da sua base que está em conflito com a tradição republicana e com a elite do próprio partido. O movimento MAGA, o QAnon, os evangélicos fundamentalistas, os supremacistas e ultranacionalistas, numa massa de múltiplas intersecções capitalizadas por Trump, têm interferido directamente, desde as redes sociais aos media, do assalto ao Capitólio ao ataque ao marido de Nancy Pelosi, no tecido da própria democracia. Se lhes somarmos as intervenções estrangeiras, com a Rússia e a China à cabeça, e a subsidiação pelas gigantescas fortunas, mais ou menos tecnológicas, para quem a submissão à lei é uma afronta à liberalidade económica, percebemos como e porquê. De igual forma, e igualmente permeável a intervenções estrangeiras e manipulações várias, o lado extremo-esquerdo do Partido Democrata com a sua agenda woke-tribalista, anti-globalista e anti-capitalista na sua senda anti-democrática. A esta polarização da agenda política e social, e do discurso político, um grande número de eleitores disse não.

