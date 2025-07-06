Portugal e Brasil ampliam convergência estratégica por meio do Direito e dos negócios. Na sua XIII edição, o Fórum Jurídico de Lisboa reúne autoridades, juristas e empresários em torno de temas estruturantes para o futuro das relações bilaterais, reafirmando o seu status como relevante plataforma de convergência entre o Brasil e Portugal.

O evento, já consagrado na agenda institucional dos dois países, ocorrerá entre 2 e 4 de julho de 2025 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e é promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pelo Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da FDUL e pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário – FGV Justiça (FGV).

O Fórum é mais do que um encontro jurídico. É um espaço de diálogo entre operadores do Direito, líderes empresariais, autoridades públicas, agentes económicos e a sociedade civil. A edição deste ano – “O Mundo em Transformação – Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente” – busca justamente afirmar a ambição de pensar e agir de modo integrado na resposta aos desafios contemporâneos, aliando inovação tecnológica e responsabilidade institucional.

O painel sobre os impactos da inteligência artificial, as novas formas de organização social e os compromissos globais de sustentabilidade é particularmente oportuno para a construção de uma visão jurídica capaz de dialogar e acompanhar um mundo em transformação constante.

Este evento destaca-se, além da rodada de painéis, por conter momentos complementares realizados para fomentar encontros entre empresários, sociedade civil e juristas de ambos países.

Tais encontros fortalecem laços de confiança, facilitam o surgimento de parcerias novas e impulsionam debates práticos voltados à transformação institucional e social.

Iniciativas como o Fórum Jurídico de Lisboa sublinham a importância de meios que aproximem o pensamento jurídico e a prática empresarial, amadurecendo a cooperação entre o Brasil e Portugal.

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira enxerga neste Fórum oportunidades para fortalecer laços económicos, jurídicos e culturais com o Brasil.

Em tempos de desafios e reconfiguração global, encontros desta natureza tornam-se vetores estratégicos para uma integração luso-brasileira cada vez mais sólida, moderna e eficaz.