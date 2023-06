Não raramente, quando caminho pelas ruas, vejo adolescentes e jovens adultos com sacos de pano ao ombro, decorados de forma mais ou menos personalizada, que transportam os seus pertences e compras do dia. As chamadas “tote bags” são uma tendência que parece ter vindo para ficar. E o mesmo se poderá dizer, por exemplo, das garrafas de água reutilizáveis, disponíveis numa variedade crescente de formas e feitios. Ambos os objetos são, sem dúvida, opções esteticamente agradáveis. Um saco estampado com o logótipo da nossa banda preferida e uma garrafa da nossa cor predileta são mais trendy do que os respetivos homólogos em plástico. E não só. São, também, mais sustentáveis – uma palavra que é, por si só, uma tendência, mas cujo peso não pode ser mitigado quando uma produção média anual de 430 milhões de toneladas de plástico continua a ser possível.

Este mês, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente divulgou o relatório Fechar a Torneira: Como o mundo pode acabar com a poluição por plástico e criar uma economia circular, que inclui orientações para promover a redução da poluição por plástico em 80%, até 2040. O ano 2040 parece uma realidade remota. Na verdade, está a 17 anos de distância. A mesma distância a que nos encontramos do ano 2006, que, aparentemente, não foi assim há tanto tempo.

O tempo voa e a emergência climática não espera. Reduzir a poluição por plástico em 80%, em menos de duas décadas, implica ação imediata e integrada por parte de agentes globais e locais. E no contexto local, cada um de nós terá, igualmente, a responsabilidade de agir.

