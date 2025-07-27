Serão, hoje, as crianças mais ansiosas do que eram? Sim!

Não tanto porque sejamos piores pais. Mas, desde logo, porque a alternativa a serem ansiosas talvez fosse estarmos a construir crianças deprimidas, assustadas, sem vontade própria, tão mais reprimidas do que, hoje, felizmente acontece, que aquilo a que se chamasse “boa educação” se traduziria em crianças submissas, com medo (muito medo!) de serem humilhadas, castigadas ou batidas. Comparado com isso, a forma com somos pais transformou-se muito. E, comparando com essas crianças, tornámo-nos muito melhores pais!

Mas, ao mesmo tempo, hoje, os pais das crianças mais pequeninas, na ânsia de serem atentos, cuidadosos e participativos adequam-se tanto aos ritmos e aos seus movimentos, balizam-nas com tão poucas regras e deixam-nas tão pouco brincar sozinhas que, primeiro, elas começam por ser muito mexidas. Depois, “vivas”, “intensas” ou “com muita personalidade” (teimosas, portanto). Para que, muito depressa, se tornem agitadas, cansativas, “eléctricas” ou “hiperactivas”. E, com isso, pareçam, rapidamente, tornar-se mais ansiosas, mais insatisfeitas, menos tolerantes à frustração, menos atentas ou mais impulsivas. Se, em cima disto, colocarmos dias cheios de stress, expectativas desmedidas e pais que são, ao mesmo tempo, demasiado permissivos e excessivamente exigentes, é claro que hoje estamos a criar uma geração ansiosa. Como se nada disto já não bastasse, as crianças brincam pouco, têm tempos livres muito curtinhos, muito pouca actividade física e contacto de menos com o ar livre. E, cereja no cimo do bolo, acabam por viver demasiado “agarradas” ao digital e aos ecrãs.

Logo, estamos a criar uma geração ansiosa; sim. Involuntariamente, claro. Mas ansiosa. De tal forma que, ao mesmo tempo que parecem ter dificuldades de parar, de conviver com o silêncio, de ser pacientes ou de escutar, acabam por, no limite, lidar com as regras como se isso colidisse com a sua autonomia. E com as críticas como se elas atentassem contra a sua auto-estima.

Ora, aos bocadinhos, desde muito cedo, acabamos por lhes darmos emporrõezinhos para que se tornem mais ansiosas. Mas porque as incentivamos a controlar tudo — desde o nervoso miudinho ao medo — acabamos por fazer com que qualquer experiência ansiosa não seja vivida como um sinal vital ou como um factor de crescimento mas como um episódio de pânico. Ou seja, elas vão ficando mais ansiosas mas vivem a sua ansiedade como se a devessem conter, esconder ou domesticar. E não pudessem falar abertamente dela connosco. E, quando o fazem, merecem reparos como: “controla-te!” ou “não penses mais nisso”. Um bocadinho ao contrário do que devia ser.

Daí que seja urgente que as crianças tenham regras e aprendam a brincar sozinhas. Que se adequem aos ritmos dos pais como eles se adequam aos delas. Que brinquem; ora sozinhas como com companhia. E que sejam tão depressa tagarelas como amigas do silêncio. Que corram e se sujem. Que imaginem e fantasiem. Que não ponham a escola à frente de tudo. Que deixem de andar a domesticar as emoções e a controlar tudo o que sentem. Que sejam transparentes e espontâneas. E que percebam que fugir da ansiedade é abdicar de sinais tão preciosos como a temperatura, o sono ou o medo. Se as ajudarmos com tudo isso elas deixarão de ser “certinhas” e deprimidas como intensas ou agitadas. E passarão a ser só crianças. Vivas! Com o desassossego de quem é curioso, se surpreende ou se espanta. E com a tranquilidade de quem não precisa de estar prevenido ou em guarda para tratar a vida por tu e a amar intensamente.