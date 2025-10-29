Nas últimas duas décadas, a União Europeia construiu um dos mais ambiciosos edifícios normativos em matéria ambiental. A Diretiva Quadro de Resíduos (DQR) e o novo Regulamento das Embalagens e Resíduos de Embalagem (PPWR) consolidaram um corpo de princípios orientadores que colocam a economia circular no centro das políticas públicas. Contudo, entre o normativo e a realidade subsiste um hiato estrutural: a incapacidade de operacionalizar a integração digital do sistema europeu de gestão de resíduos.

Portugal é um exemplo paradigmático dessa lacuna. Apesar da evolução legislativa e da consolidação institucional do setor, o sistema nacional continua assente em arquiteturas digitais fragmentadas, desprovidas de interoperabilidade e inteligência analítica. As autarquias, os operadores, as entidades gestoras e os reguladores coexistem em ambientes tecnológicos distintos, que raramente comunicam entre si. O resultado é uma governação ambiental baseada em dados tardios, desagregados e, em grande medida, não verificáveis.

Da regulação à governança inteligente

O desafio não é normativo; é infraestrutural. O modelo atual de gestão de resíduos ainda opera segundo uma lógica de governança por reporte, em vez de uma governança por evidência. Os sistemas de informação recolhem dados ex post, quando o essencial seria dotar o sistema de capacidade de leitura em tempo real, capaz de relacionar fluxos, origens, destinos e impactos.

A ausência dessa inteligência sistémica impede o desenho de políticas baseadas em evidência e compromete a eficiência da aplicação da DQR, nomeadamente no que respeita à hierarquia de gestão, à responsabilidade alargada do produtor (EPR) e à mensuração dos objetivos de prevenção e reciclagem.

A necessidade de uma Infraestrutura Digital Pública (DPI)

A Infraestrutura Digital Pública (Digital Public Infrastructure – DPI) surge como resposta estratégica a esta limitação. Mais do que um sistema tecnológico, uma DPI constitui um ecossistema de interoperabilidade, concebido para permitir a integração de dados provenientes de múltiplas origens — desde sensores IoT instalados em contentores e estações de triagem até plataformas de operadores industriais, relatórios EPR e sistemas municipais.

Uma DPI para a gestão de resíduos permitiria:

Normalizar e certificar a informação ambiental, aplicando esquemas de dados compatíveis com a DQR e com o Digital Product Passport europeu;

Assegurar a rastreabilidade e a transparência através de tecnologias de Distributed Ledger (DLT), reforçando a fiabilidade dos processos de verificação, monitorização e reporte (MRV);

Automatizar políticas públicas, através de motores de regras e contratos inteligentes (smart contracts) que traduzam disposições legais em ações operacionais, como incentivos, penalizações ou compensações ligadas ao desempenho ambiental;

Disponibilizar inteligência analítica para o planeamento regional e nacional, permitindo simular cenários de cumprimento de metas, otimizar rotas e projetar o impacto de medidas preventivas.

Trata-se, portanto, de uma infraestrutura de governação, e não apenas de gestão: um mecanismo que traduz a lei em ação e o dado em decisão.

Portugal e a oportunidade de integração territorial

Portugal possui características que tornam o país particularmente apto para ensaiar esta transformação: escala geográfica moderada, estrutura institucional consolidada, experiência na digitalização administrativa e um setor de resíduos com base técnica sólida.

A criação de uma plataforma nacional interoperável, ancorada na APA e em rede com as autarquias e operadores, permitiria não só consolidar o cumprimento das obrigações europeias, mas também posicionar Portugal como referência de inovação em governança digital ambiental.

Tal plataforma poderia igualmente ser replicável em outros domínios: água, energia, biodiversidade, construindo uma arquitetura comum de Digital Public Infrastructures (DPI) ambientais.

De um sistema de controlo para um sistema de confiança

A transição de um sistema baseado no controlo formal para um sistema fundado na confiança digital exige uma mudança de paradigma. O dado, quando tratado como bem público, torna-se instrumento de transparência e corresponsabilidade.

Num modelo de DPI, cada ator: cidadão, empresa, operador ou regulador, passa a ter acesso qualificado e verificável à informação sobre os fluxos que gera ou gere. Isso cria condições para uma nova ética de participação, onde o cumprimento normativo é consequência da clareza, e não apenas da sanção.

A Europa construiu a sua política de resíduos sobre fundamentos técnicos sólidos, mas falta-lhe o substrato digital que lhe confere inteligência e coerência. A criação de uma Infraestrutura Digital Pública para o setor é o passo lógico e necessário para ligar a política ao território, a regulação ao comportamento e a lei à vida real. Em última análise, governar bem os resíduos é governar bem a informação, e é nessa interseção que se decidirá a qualidade da nossa transição ecológica.