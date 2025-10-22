Gonçalo Sousa… O perigoso “facho” cuja maior ameaça são as suas calorosas saudações. O (segundo o “jornal” Expresso) autointitulado “macho tóxico”.

Para quem vê os vídeos do Gonçalo esta “notícia” do “jornal” Expresso não passa de mais uma prova do porque é que eu coloco aspas sempre que menciono o Expresso. Não era de admirar que daqui a uns dias saísse uma “notícia” do Expresso a dizer que as “Calorosas Saudações” que o Gonçalo envia aos subscritores são na verdade Saudações Neonazis disfarçadas.

Mas a RTP não fica de fora. De um lado agiu bem em retirar Raquel Varela, que agora certamente terá mais tempo para pesquisar e explicar-nos o seu novo conceito de “Tecnofascismo”, afinal, Raquel Varela representa uma área da sociedade e da política Portuguesa em desaparecimento.

A RTP muda de direção, muda o seu design, os comentadores, mas na essência continua apenas uma servente da esquerda e da cultura do cancelamento, basta a minoria histérica começar a gritar um bocadinho mais alto para a RTP se vergar e voltar um passo atrás. O Porquê? Bom… duas ou três publicações polémicas no X.

Por este andar creio que a RTP terá grandes dificuldades em manter-se em pé durante muito mais tempo.

Falta respeito pelos impostos dos portugueses

Falta pluralidade

O Gonçalo representa uma nova geração, novos pensamentos, mas a RTP prefere ficar presa às “’Raquéis’ Varela” e às ”Carmo Afonso” da vida, por este caminho a RTP continuará a perder respeito e audiência, não respeita a maioria de direita que está no país e quer continuar a enfiar ideologia de esquerda dentro da cabeça das pessoas, mas as pessoas estão fartas. Felizmente existem outros canais de televisão e não temos que escolher apenas a RTP, é uma das coisas boas de não se viver num estado comunista, há outras opções de escolha para lá dos canais públicos.

O Gonçalo não precisa da RTP para nada, tem 220 mil seguidores no Youtube e 50 mil no TikTok, tendo grande parte dos seus vídeos no TikTok mais de 100 mil visualizações. A questão não é essa, a questão é que a RTP é um canal financiado pelos impostos dos portugueses e com a conjuntura política atual continua a vergar-se à esquerda, como sempre fez.

Disse.