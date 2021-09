E agora? Moedas ganhou Lisboa, nas suas próprias palavras “contra tudo e contra todos”, mas tem um xadrez difícil pela frente. Sete vereadores eleitos, os mesmos que o PS, mais dois do PCP e um do BE. Como se faz para governar neste cenário?

Falo de um caso que conheço e que correu bem. Nuno Abecasis, nos anos oitenta, governou a Câmara Municipal de Lisboa com a distribuição de pelouros pela oposição. Ana Sara Brito (PS) e Vasco Franco (PS) assumiram pelouros tão importantes como a habitação e as obras. Com o PCP não chegou a haver distribuição de pelouros, mas era sabido que muitos dos diretores municipais que viram a confiança reforçada pertenciam ao partido e os próprios vereadores eleitos eram muitos vezes consultados antes da tomada de decisão.

O governo de Lisboa fez-se tranquilamente durante muitos anos nestas circunstâncias.

É importante notar que no poder autárquico não há acordos possíveis à la geringonça. Para dar um exemplo facilmente percetível, o “Conselho de Ministros” nas câmaras municipais, por comparação com o Governo do país, faz-se com todos os vereadores eleitos, com ou sem pelouro. Ou seja, todas as decisões, desde a compra de caixotes do lixo até às alterações de urbanismo são votadas e decididas por todos. Cada reunião de Câmara tem dezenas destas decisões para tomar, logo, não é possível passar os dias a geringonçar, sob pena de não governar o município.

Ditados os resultados eleitorais, compete a todos, vencedores e vencidos, assumirem as suas responsabilidades e viabilizarem uma governação eficaz. Ao presidente eleito compete dialogar com os outros partidos. Os partidos da oposição têm duas escolhas: ou aceitam negociar, ou fazem cair um presidente acabado de eleger democraticamente. Não há tempo para birras e quem as fizer será fortemente penalizado.

O que os Lisboetas disseram com este resultado é que queriam mudar de vida com o contributo de todos os eleitos. Não que queriam perder tempo em jogadas políticas, que, no caso da gestão municipal, são totalmente inúteis.

Eu, se fosse Carlos Moedas, distribuiria pelouros por toda a oposição.