Foi num ambiente post festum que Miguel Carvalho escreveu o livro Quando Portugal Ardeu. Nitidamente desiludido com a evolução política em Portugal depois do 25 de Abril, o também autor do título Por Dentro do Chega, um homem claramente de esquerda radical, cobre o período revolucionário, nomeadamente a atuação das redes bombistas de extrema-direita, encabeçadas pelo MDLP. Segundo o mesmo, são anos traumáticos para a esquerda em Portugal, principalmente para o Partido Comunista. No norte do país, os atentados sucedem-se nesses anos de 75/76, visando sedes e equipamentos do partido de Cunhal.

Publicada em 2017, a obra assenta numa ideia, uma premissa omissa, de que nesses anos do PREC não estava a decorrer uma revolução de extrema-esquerda no país. Assim, a fúria destruidora e mortífera levada a cabo pelo MDLP assumiria uma agravada violência e sadismo, pois injustificada face ao processo normal e natural de democratização das terras lusas. É de uma tentativa de puro golpe contrarrevolucionário que se trata, de uma tentativa dos ultras do regime deposto de resgatar, ou ainda, de reviver, radicalizando, o salazarismo. Em nenhum momento o jornalista aponta a violência descarada contra pessoas e bens, os saneamentos, as ocupações de propriedade privada, as prisões arbitrárias, a distribuição indiscriminada de armas pela populaça legitimada, por parte das forças marxistas, chegando ao cúmulo de indignar-se perante a reação popular contra a Reforma Agrária. Jamais o livro refere que a investida das forças spinolistas era um contraponto, uma reação quase mecânica às movimentações e maquinações do outro lado do espectro político. Pelo contrário. Nas palavras de um entrevistado pelo jornalista: «Para mim, isto tudo estava harmonizado entre o embaixador norte-americano Carlucci, o Mário Soares, o MDLP, o ELP e a arquidiocese de Braga». Mas chega de conspirações. Voltemos à realidade.

Este domingo, dia 12, foi dia de eleições autárquicas. Houve resultados para todos os gostos e, excetuando algumas vozes mais sinceras ou mais conscientes, todos saíram vencedores. Contudo, falando pela minha pessoa, deu-se um resultado que me chamou particularmente a atenção. Não se tratando de uma localidade importante demográfica ou geograficamente, em termos políticos carrega com uma enorme carga ideológica e simbólica que nos remete diretamente para aqueles anos quentes do PREC.

Nada menos que em Grândola, a vila morena no dizer do poeta e cantor Zeca Afonso (a canção que serviu de segunda contrassenha aos golpistas), o PCP perdeu a Câmara para outro partido. Aquele antigo reduto comunista foi invadido pelas forças reacionárias (uso o atributo na linguagem de muitos militares e civis de extrema-esquerda naqueles anos tumultuosos) do PS. O paradigma do pouso comunista, da vontade popular de reforma agrária e da revolução progressista, transmigrou (novamente, é certo) para os socialistas.

O valor desta mudança revela-se importante e é sintomática do panorama político atual em que a direita domina largamente o país. Já não podendo ilegalizar partidos de direita à sua mercê, o PCP e seus apaniguados vêm-se obrigados a encarar o facto de terem surgido nessa área ideológica novos projetos que em nada partilham dos seus anseios de colocar o país na via do socialismo (ao estilo soviético ou terceiro-mundista). Conforme afirmou Nogueira Pinto, hoje em Portugal, finalmente, há partidos de direita que não pediram licença à esquerda e à extrema-esquerda para existir. Que não são nem desejam ser a tal direita que a esquerda gosta, a direita fofinha.

Por outro lado, à semelhança da maioria dos países civilizados, a decadência, apesar de lenta, apresenta-se como o destino mais provável daquele partido de cariz soviético. “É a hora da resistência”, dizem os seus líderes, como se estivessem ainda na clandestinidade. É a democracia que lhes resiste e empurra para o abismo, são os cidadãos em plena liberdade que recusam as suas propostas arcaicas e desumanas. Os seus comentadores bem tentam disfarçar a miséria e a desilusão. Alguns, em desespero, ainda tentam calar alguns partidos pela secretaria, o que demonstra mau perder e falta de espírito democrático. Mas convenhamos: o PCP nunca foi um partido talhado para a democracia.

Concluo. Aproximamo-nos do 25 de Novembro. A data causa repulsa e indisposição indisfarçáveis nas hostes marxistas. A coincidência: é a partir dessa data histórica que as ações do MDLP amainam, tornando-se raras e esporádicas até à cessação definitiva. Já se começava a respirar em liberdade e a viver em real democracia. Contudo, a sombra do PREC só começou a mingar com Paulo Portas (primeiro n’O Independente e mais tarde no CDS) e Manuel Monteiro e, mais tarde, com Passos Coelho, mas com maior fulgor com o aparecimento da IL e do Chega. Após anos de vergonha do CDS e das indecisões e cumplicidades do PPD/PSD, desde Sá Carneiro a Rui Rio, a direita e as pessoas de direita finalmente assumem-se no espaço público, já sem peias e meias-tintas. Claro que houve exceções durante o árduo caminho: e esses heróis pagaram caro o atrevimento. Desde as universidades até aos meios de comunicação o espaço para eles – para nós – estava armadilhado. Todavia, ainda há minas espalhadas.

Não vou aqui discursar sobre o verdadeiro móbil dos atores do golpe de Estado. O que sabemos é que no período subsequente ocorreu em território nacional uma experiência social e política que agradou a muita gente, aqui e no estrangeiro, a políticos, a ativistas e a turistas com pretensões revolucionárias. García Márquez dizia que adorava vir a Portugal porque lhe lembrava a América Latina.

Muitos sofreram. Miguel Carvalho, enfim, faz por esquecer que nesses anos a liberdade era só para alguns privilegiados.