Várias câmaras municipais emitiram comunicados – alinhados com pareceres da IGEC – sobre a proibição de funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e a Componente de Apoio à Família (CAF) durante períodos de greve. Tal levanta uma questão muito pertinente que é, ao mesmo tempo, jurídica e social.

Eu discordo manifestamente da interpretação que classifica o serviço de guarda e ocupação das crianças como um “boicote à greve”. Entendo que esta decisão atinge de forma desproporcional e injusta os pais e encarregados de educação, obrigando-os a faltar ao seu próprio trabalho (algo que, de resto, se tem repetido com uma frequência alarmante nos últimos dois anos e, curiosamente, no/s dia/s imediatamente anteriores ou posteriores a feriados e fins-de-semana).

I Enquadramento Legal da AAAF/CAF e a Função Social

A Portaria n.º 644-A/2015 estabelece que as AAAF e CAF devem funcionar exclusivamente fora do período letivo, ou seja, antes ou depois do horário das atividades educativas e letivas, bem como durante interrupções letivas.

As AAAF/CAF têm por objetivo primordial garantir o apoio às famílias e a conciliação da vida profissional e familiar.

Argumenta-se que o período de greve, ao suspender as atividades letivas, cria um vazio de guarda e ocupação que, embora legalmente classificado como “período letivo suspenso”, carece de uma resposta de apoio familiar.

A estrita aplicação da regra operacional, que visa impedir a substituição de aulas, deve ceder perante a emergência social criada pela ausência de serviços mínimos de guarda para os pais trabalhadores.

II Do conflito de direitos e da necessidade de um juízo de proporcionalidade

Os comunicados enfatizam a proibição de utilizar as AAAF/CAF para substituir o funcionamento das atividades letivas, constituindo tal prática uma violação do direito à greve previsto no artigo 57.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e no artigo 535.º do Código do Trabalho (CT).

Contudo, a elevada e recorrente prevalência de greves no setor público impõe, repetidamente, aos pais e encarregados de educação a ausência forçada do seu próprio trabalho, em violação do seu direito ao trabalho e à conciliação da vida familiar, consagrado no artigo 58.º da CRP.

Não é demais sublinhar a enorme prevalência de greves da função pública que tem sistematicamente atingido o ensino público, é facto de conhecimento notório de qualquer cidadão que resida em Portugal.

Em boa verdade, deveria ser aplicado um juízo de proporcionalidade que pondere o direito à greve do trabalhador da educação e o direito ao trabalho e à conciliação da vida familiar do trabalhador-pai.

É neste ponto que se invoca o Artigo 18.º, n.º 2 da CRP, que estipula que as restrições aos direitos, liberdades e garantias devem limitar-se “ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. O direito à greve, embora fundamental, não pode anular desproporcionalmente o direito ao trabalho dos pais.

Adicionalmente, o Artigo 537.º do CT (Serviços Mínimos) prevê a prestação de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis.

Argumenta-se que a guarda e ocupação de crianças em idade pré-escolar e 1.º ciclo, para permitir o exercício do direito ao trabalho dos seus pais, constitui uma “necessidade social impreterível”, justificando a manutenção do serviço de apoio familiar.

A manutenção do serviço de apoio à família (AAAF/CAF), desde que assegurado por pessoal não grevista e contratado para o efeito, seria a medida menos restritiva, garantindo um serviço mínimo de guarda e ocupação não letiva que protege o direito ao trabalho dos pais, sem esvaziar significativamente de conteúdo o direito à greve.

III Da alegada substituição indireta de pessoal docente e não-docente

Os comunicados alertam que a instrumentalização de técnicos das AAAF/CAF para contornar os efeitos da greve configura uma substituição indireta de docentes e não docentes, situação expressamente reprovada pela IGEC.

A contestação incide na distinção entre a substituição de uma atividade letiva (ilegal) e a manutenção de um serviço de apoio à família (legalmente distinto).

Se o pessoal das AAAF/CAF não está abrangido pela greve e se a atividade exercida for de carácter lúdico e ocupacional (mantendo a natureza das AAAF/CAF), a manutenção do serviço não deve ser enquadrada como substituição.

O objetivo não é ministrar conteúdos curriculares, mas sim assegurar a guarda e ocupação das crianças, cumprindo a função social de suporte à família, mesmo em circunstâncias excecionais.

O direito à greve deve ser respeitado. O direito ao trabalho e à vida familiar também.

Porque estas greves – e nunca é demais repetir isto – prejudicam todos, menos quem realmente importa.

A falta de um serviço mínimo de guarda transforma a greve num impedimento coercivo ao trabalho de todos os outros. As Autarquias e a Administração Central devem reavaliar esta interpretação, à luz da Constituição.