É curioso verificar o que acontece quando descuramos as nossas responsabilidades na condução dos destinos das nossas vidas e da vida das coisas que estão a nosso cargo.

Portugal viveu ao longo de séculos, e principalmente depois de 1640, uma cultura de desresponsabilização e facilitismo, com pequenos períodos de excepção, que nos levaram a uma situação de incapacidade para cuidarmos do nosso país.

Na minha opinião, a necessidade de recriarmos um país que pudesse sobreviver ao seu vizinho e anterior dominador do seu governo, levou-nos a criar um sistema de rede entre todos os portugueses em que era absolutamente necessário que funcionássemos como um grupo coeso em que ninguém fosse deixado para trás e que, também para isso, a ninguém fosse permitido destacar-se e crescer mais que os outros.

Esta cultura, que foi essencial para vencer os espanhóis numa guerra que levou 28 anos, acabou por ficar entranhada em nós e continuou a condicionar o nosso modo de vida com a ideia de que ninguém pode ser responsabilizado, coitadinho, nem que alguém possa ser um grande ganhador ao tomar decisões de coragem.

Esta maneira de ser e de viver levou-nos a um estado de letargia tal que, no momento em que toda a Europa despertou para a enorme riqueza que o continente africano representava, séculos depois de estarmos nós presentes nessas terras, ao sermos confrontados pelo nosso mais antigo aliado que manifestou a sua vontade de nos retirar uma parte importante do nosso território, não fomos capazes de os contrariar e acabámos rapidamente por lhes vender o território que pretendiam.

Ora, hoje a Europa está a sofrer uma acção semelhante ao que se passou com Portugal aquando da questão do mapa cor-de-rosa. O seu mais importante aliado decidiu que quer ter, para seu próprio interesse, o controlo de um território que pertence à Dinamarca e para isso coloca-nos exactamente a mesma pressão militar e económica que o Reino Unido colocou a Portugal.

O pior é que a Europa está numa situação que, não sendo tão letárgica como a que existia em Portugal no final do século XIX, é resultado de uma política de desresponsabilização e de facilitismo, e só não é tão letárgica porque Trump, ao ter começado a pressionar a Europa com a questão da NATO, das tarifas e das posições imprevisíveis sobre a guerra na Ucrânia, acabou por despertar este continente que assim não se sentiu tão surpreendido.

De qualquer forma temos que reconhecer que este tipo de atitude que agora consideramos inaceitável não é nem inédito nem original e sempre sucede quando alguém deixa de ter a sua atenção focada nas suas responsabilidades.

Outra curiosidade foi a argumentação muito parecida sobre a não ocupação efectiva do território por parte do actual detentor da posse do mesmo.

No tempo do acontecimento do mapa cor-de-rosa, também a argumentação inicial foi a de que Portugal apenas estava na área costeira desses territórios e que isso não lhe daria o direito de os reclamar como seus.

Daí o envio de tropas por parte de Portugal para tentar justificar a sua pretensão e mesmo algum maior aprofundamento do reconhecimento da região através dos seus exploradores.

Veremos se o fraco resultado que isso nos trouxe será repetido nesta nova questão que se coloca entre estes actuais aliados que disputam a Gronelândia.

A grande vantagem que vejo hoje é a essência maioritariamente de negociante que define o comportamento de Trump, e que mais de uma vez já o fez voltar a trás.

Isso, a par do despertar mais avançado da Europa e da imprevisibilidade de escalar de um conflito no Ocidente, poderão ser factores a favor do status quo, mas a crítica constante que lhe tem sido feita de que sempre recua com medo, a necessidade de criar polos de atenção externos para que não se discuta demasiado a política interna dos Estados Unidos e a perspectiva de eliminar os efeitos potencialmente nefastos de casos como o de Epstein, serão sempre factores que promoverão o embate.

Teremos que esperar para ver qual é o preço que ambas as partes estão dispostas a pagar para vencer este conflito mas eu estou convencido de que Portugal nunca recuperou dessa sua perda de território que significou uma perda de dignidade e uma subjugação, pelo que acredito que só confrontando os Estados Unidos até ao fim poderemos acreditar que a Europa poderá ter futuro para ser considerada como potência para o mundo e para ser útil para Portugal.