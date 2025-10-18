O Instagram decidiu colocar-nos no mapa. Literalmente. A nova função que permite partilhar a localização com amigos é apresentada como uma forma de aproximação. Mas levanta uma questão urgente: onde acaba a conveniência e começa o perigo?

Vivemos numa era em que as guerras já não são só Leste/Oeste, mas também digitais e informacionais. Enquanto uns combatem com armas, outros lutam por dados e vigilância. A privacidade deixou de ser um direito discreto: tornou-se uma forma de resistência.

A Meta afirma que o novo Instagram Map é opcional, que cabe ao utilizador decidir quem o vê, e que pode desligar-se a qualquer momento. No papel, parece razoável. Na prática, porém, o opt-in é uma promessa frágil: interfaces confusas, permissões enterradas e uma cultura de aceitação cega. O risco desloca-se para quem menos entende — e, ironicamente, para quem confia demais.

Não é a primeira vez que isto acontece. Em 2017, o Snapchat lançou o Snap Map, permitindo ver amigos em tempo real num mapa global. O entusiasmo inicial deu rapidamente lugar a preocupação: pais, especialistas e autoridades alertaram para o risco de exposição de menores e perseguição. A empresa teve de reformular o modo de privacidade. O caso mostrou que a tecnologia da proximidade pode facilmente tornar-se uma ferramenta de vigilância.

O perigo não é teórico. Relatórios internacionais sobre segurança digital e violência baseada em tecnologia mostram que a partilha de localização em redes sociais tem sido usada em casos de perseguição e stalking. Organizações como a Europol e a NNEDV (National Network to End Domestic Violence) alertam para situações em que a exposição digital levou pessoas a alterar rotinas ou mudar de residência por segurança. Um deslize, uma partilha automática ou uma brecha técnica podem tornar a nossa rotina pública. Num mundo em que guerras, espionagem e crimes digitais coexistem, saber onde alguém está é poder.

O mais inquietante é a naturalização da vigilância. Aceitamos atualizações sem ler, clicamos em “aceitar” por reflexo, partilhamos sem pensar no que deixamos para trás. Já não basta resistir: habituámo-nos à ideia de que ser vigiado é normal. A privacidade deixou de ser uma escolha consciente e passou a ser uma corrida contra sistemas desenhados para saber tudo sobre nós.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) tenta limitar abusos, mas as plataformas continuam a testar fronteiras. Cumprir a lei é o mínimo; o essencial é respeitar as pessoas. Uma funcionalidade que pode expor localização devia nascer oculta, ativar-se apenas com intenção e expirar automaticamente. Não o contrário — obrigar o utilizador a vigiar a própria exposição.

Há utilidade legítima nos mapas: coordenar encontros, encontrar amigos, partilhar segurança em deslocações. O problema não é o mapa existir — é como existe. A diferença entre ferramenta e risco está no desenho e na intenção.

E nós, utilizadores, temos de abandonar o argumento “não tenho nada a esconder”. Privacidade não é segredo: é liberdade, é margem. Em tempos de instabilidade, abdicar desse espaço por comodidade pode ser o maior dos enganos.

Três passos simples ajudam: rever permissões do Instagram e desligar a “localização precisa”; evitar publicar locais em tempo real; e, se for preciso partilhar, fazê-lo de forma restrita e temporária. São gestos pequenos, mas ainda possíveis num mundo cada vez mais mapeado.

A pergunta final é simples: este mapa serve a nossa segurança ou a lógica de engajamento da plataforma? Se a resposta não for clara, o mapa está errado. Mapas aproximam — ou armam. Em 2025, com guerras à vista e guerras invisíveis no ecrã, exigir prudência por defeito é o mínimo. Até lá, manter as nossas coordenadas fora do radar é, talvez, o último ato de autonomia.