Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a pandemia a permitir o desconfinamento faseado, muito se tem falado sobre o local de trabalho do futuro. Alguns preferem continuar em teletrabalho, outros presencialmente e outros ainda optam pelo meio termo, a que chamam de trabalho híbrido. De facto, não é fácil ter a certeza sobre qual o melhor modelo a seguir.

Se é verdade que nas primeiras semanas de teletrabalho a produtividade de algumas empresas decaiu, com o passar do tempo esses níveis voltaram a números pré-pandemia, assim esta decisão, do meu ponto de vista, acaba por ser muito pessoal e em função da especificidade da função que cada trabalhador tem na sua empresa.

Refletindo um pouco sobre este tema, é interessante verificar que desde que a Companhia das Índias Orientais abriu os primeiros escritórios, pessoas de todo o mundo começaram a ir para esses espaços trabalharem e faziam-no porque era lá que o trabalho estava, assim como as ferramentas necessárias para executar esse trabalho. Cerca de 400 anos depois continuamos a vir para os escritórios mas certamente já não poderemos dizer que “é lá que o trabalho está”.

Vivemos novos tempos e a tecnologia evoluiu de tal forma que hoje sabemos que é possível trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De facto, se temos as ferramentas necessárias para executar as nossas funções, cumprir com os nossos compromissos e objetivos laborais, porque não trabalhamos a partir de casa? As opiniões divergem.

Tendo em conta que lidero uma equipa de pessoas altamente qualificadas para as funções que desempenham julgo que esta liderança deve ser colaborativa, ou seja, que funcione através da partilha de processos que envolvem partilha de responsabilidade e onde a falta de um ou mais elementos raramente prejudica o funcionamento e o atingimento dos compromissos e objetivos delineados (enquanto equipa).

Assim sendo, no meu entender o modelo presencial ajuda a que esta colaboração seja mais rica, mais intensa e mais fluída, permitindo uma maior perceção de todo o contexto comunicacional, verbal e não verbal, e respetivos conteúdos expressados por palavras, gestos e atitudes muitas vezes difíceis de se percecionar através das 15 polegadas de um monitor.

Estarmos juntos no ambiente de trabalho permite beneficiarmos da cultura organizacional, que como sabem, tem um impacto muito positivo na performance do negócio, isto porque impacta diretamente no bem-estar dos colaboradores, proporcionando um maior envolvimento e dedicação nas tarefas a desempenhar. Por outro lado, aproxima as pessoas e diminui as barreiras entre cargos/funções, potenciando uma cultura de suporte e desenvolvimento pessoal a todos os colaboradores, independentemente do cargo que ocupam. O modelo presencial também melhora o espírito de equipa e permite o desenvolvimento de relações extraprofissionais, tornando o local de trabalho mais dinâmico e facilitando a partilha de ideias e sugestões que visam a melhoria de processos e que contribui para uma maior criatividade, produtividade, menor absentismo ao trabalho e uma maior retenção do talento, entre outros.

“Last but not the least”, permite-me separar o tempo de trabalho do tempo de família, ou seja, consigo balancear muito melhor o tempo e a atenção que dedico a ambos e, acima de tudo, dar a devida importância que cada um merece!

Em modo de conclusão, gostava de deixar-vos uma citação do Dr. Rui Marques:

“Porque a nossa espécie conseguiu diferenciar-se, vencer os obstáculos e as adversidades do contexto? Porque soube colaborar melhor que as restantes, não era porque éramos os mais fortes, não era porque eramos os maiores, nada disso. Éramos simplesmente os que soubemos colaborar melhor, que soubemos cooperar entre nós…”.

Resumindo, qualquer que seja o modelo deverá ser sempre ajustado de acordo com as pessoas e suas funções.

Mas convém ter presente que o modelo presencial que pode e deve ser flexível (híbrido) tem algumas vantagens, como uma cultura organizacional que torna o dia de trabalho mais gratificante, uma distinção clara entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer/família e, talvez o mais importante, o contacto e a relação humana.