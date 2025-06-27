Já sabemos que estamos na fase do clique. Ou será na época do clique? Não sei. É também, em consequência, a época do “vi, nem sei se li e gostei, carreguei, mandei”. O mesmo reflexo usado para um like num vídeo ou num post está a ser aplicado, sem grandes filtros, à procura de trabalho. Vê-se um anúncio de recrutamento no LinkedIn, ou noutra rede qualquer, e dois minutos depois já há 40 candidaturas. Em menos de duas horas, o número ultrapassa as 100. E pergunta-se: alguém leu mesmo o que se pedia? Ponderou-se? Percebeu-se quem era a empresa recrutadora? Foi-se ler? Nada. Em tão pouco tempo não há hipótese para tal. Manda-se e logo se vê! Carrega-se e pronto, está-se no processo.

As empresas olham para as candidaturas e percebem, claramente, que a maioria não tem nada a ver com o perfil solicitado. Não é uma pequena diferença – é um desvio abissal. Pessoas sem qualquer relação com a função, sem formação adequada, sem experiência relevante, sem os requisitos solicitados. Mas com um clique absolutamente decidido!

Pior ainda: há quem se queixe amargamente de que “as empresas não respondem”. E têm razão. Mas só até um certo ponto. Vamos ser honestos: como é que se responde a alguém que nem sequer leu o anúncio? Como é que se justifica a ausência de adequação de alguém a uma oferta de trabalho sendo que, esse alguém, tratou um processo de recrutamento como se estivesse a carregar num botão de “sim, estou disponível para experimentar este sabor de gelado”!?

É aqui que a discussão carece de honestidade: as empresas não conseguem (nem devem) responder a todos e, provavelmente, perante uma avalanche, optam por não responder. Principalmente quando a quantidade de CVs desajustados, ou melhor, totalmente desajustados, consome tempo, energia e, inevitavelmente, desvia a atenção dos poucos candidatos que realmente fazem “fit” com a função.

Candidatar-se tornou-se uma experiência em si mesma? Andar a mandar currículos e ir a entrevistas tornou-se, hoje, uma espécie de hobby. Muda-se de trabalho porque sim? Procura-se “ver o que há por aí”? Candidata-se um perfil de engenharia a uma vaga em design gráfico? E quando não há resposta: escândalo. Que escândalo! “As empresas não respeitam as pessoas.” E os candidatos, respeitam o processo?

O recrutamento é qualquer coisa que deve ser séria. E começa pela seriedade de quem se candidata. Se o primeiro passo é feito sem ler, sem pensar, sem se perguntar “isto faz sentido para mim?”, então o processo começa enviesado desde o início.

Há empresas a fechar portas a este tipo de recrutamento massificado. Começam a privilegiar candidaturas espontâneas — mas apenas aquelas que vêm acompanhadas de uma carta fundamentada, escrita mostrando que conhece alguma coisa da organização e o porquê da candidatura, uma justificação sólida para a autoproposta e uma demonstração de alinhamento com o projeto. Porque aí sim, a empresa percebe que há um verdadeiro interesse. Não um impulso. Não uma tentativa. Muito menos um clique. Antes uma vontade real.

E a verdade é esta: carregar num botão não é candidatar-se. É apenas participar num jogo que gera frustração para ambos os lados. Para os candidatos, porque não recebem resposta. Para as empresas, porque não encontram o que precisam no meio de tanta resposta vazia.

Sim, as empresas têm de melhorar processos. Têm de tratar bem os candidatos. Mas os candidatos também têm de tratar bem os processos. Porque o tempo de todos importa. E candidatar-se “só para ver se dá” não é uma atitude inofensiva — é uma forma de desrespeito por quem está a recrutar. E, ironicamente, por si próprio. Banalizando-se.

E não, mudar de trabalho não deve ser uma experiência colecionável. Não se muda “porque sim”. E se é só para somar mais uma entrevista ao currículo, talvez seja melhor repensar prioridades. Porque, no fim de tudo isto, o que realmente se soma são mais frustrações.