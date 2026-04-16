No âmbito da designada reforma da habitação, um comunicado do Conselho de Ministros anuncia que o Governo irá apresentar uma Proposta de Lei à Assembleia da República para resolver o “impasse das heranças indivisas resultante de bloqueios legais”, propondo um modelo de “resolução de impasses sucessórios” destinado a “desbloquear imóveis devolutos fora do mercado durante décadas, especialmente em centros urbanos e zonas rurais”. Propõe-se, designadamente, a criação do “Processo Especial de Venda de Coisa Imóvel Indivisa” que permitirá a qualquer herdeiro exigir a venda judicial do imóvel através de leilão eletrónico, se não houver partilha no prazo de 2 anos após a morte do de cujus.

Ao que parece, pretende-se agora que o interesse público na promoção imobiliária em qualquer ponto do território — ou na linguagem do comunicado do Conselho de Ministros, “especialmente em centros urbanos e zonas rurais” — concorra para a resolução de conflitos entre herdeiros. Acontece que, na perspetiva do interesse público de aumento da oferta imobiliária, deveria ser irrelevante saber se um imóvel tem um só proprietário, integra uma herança, a massa insolvente ou o ativo de uma sociedade. O que importa é saber se há ou não há razões de interesse público relevantes para um determinado imóvel ser coativamente colocado no mercado, sem lesar o núcleo essencial do direito à propriedade privada.

A utilidade pública na resolução de litígios entre herdeiros não se esgota nos imóveis devolutos nem se hierarquiza por categorias de bens. Por exemplo, um conflito sucessório sobre participações sociais de uma sociedade com trabalhadores ao seu serviço pode ser socialmente mais urgente e relevante do que a colocação de um imóvel no mercado.

A multiplicação de formas de processo em função da natureza dos bens gera novo contencioso sobre questões adjetivas relativas à forma de processo aplicável com risco de agravamento de litigiosidade. A venda forçada de imóveis separada do processo de partilha geral diminui o património a dividir, dificultando ou inviabilizando a partilha dos restantes bens. Fica ainda por explicar por que razão se dá preferência à venda por leilão eletrónico, procedimento tendencialmente reservado a compradores profissionais a desconto, a que ninguém se submete voluntariamente para vender a sua casa.

Em vez de pretender orientar o destino dos bens hereditários em função de prioridades políticas conjunturais, melhor andará o Estado se assegurar decisões judiciais em tempo útil, podendo cada um decidir o destino do que é seu. Esta devia ser a “primeira prioridade” na fórmula tão em voga, porque é nos tribunais que jaz o impasse. No plano substantivo, em vez do dictat da partilha forçada, mais interessante seria reconhecer a herança indivisa como forma legítima e estável de organização patrimonial, dotando-a de um regime jurídico adequado de administração.