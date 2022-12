Em Junho, no Público , João Miguel Tavares contava que há vários anos que «chatei[a] jornalistas e directores com este desafio: façam um levantamento exaustivo do tipo de escolas – privadas ou públicas – onde andam os filhos dos ministros e dos secretários de Estado, e uma investigação minuciosa aos hospitais – privados ou públicos – que eles frequentam.» Talvez não valha a pena o esforço. Já numa entrevista dada à Visão em 2016 pela então secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, à época em cruzada contra os contratos de associação, o jornalista reconhecia que há perguntas que não se fazem: «Não lhe vou perguntar se elas [as filhas da então secretária de Estado da Educação] estudam numa escola pública…» Mas Alexandra Leitão fez questão de sossegar os espíritos mais incautos e corajosamente deixou exposta a sua coerência: «Mas eu respondo: por acaso não estudam (risos). As minhas filhas fizeram o jardim-de-infância e a primária numa escola pública. E agora estão na Escola Alemã. E faço questão de explicar porquê. A opção pela Escola Alemã tem a ver com a opção por um currículo internacional. Para mim era importante que elas tivessem uma educação com duas línguas que funcionem quase como maternas, digamos assim. Se assim não fosse, andariam obviamente numa escola pública.»

A pergunta seguinte podia parecer evidente: por que razão, então, uma família com menos rendimentos, se entender que é importante para os seus filhos uma educação com duas línguas, fica excluída desse direito por motivos exclusivamente económicos? Mas não: de seguida Alexandra Leitão foi convidada a contar aos portugueses quem são as suas referências políticas, hipótese dourada para mais uma dose de lero-lero cantado como que a um boi que lê, não tendo a trabalheira de explicar contradições porque, que diabo!, a entrevistada era, afinal, uma defensora da escola pública.

Sucede, por isso, que quem se insurgia contra o fim dos contratos de associação era, por natureza, um destruidor da escola pública. Era o meu caso. E para esta discussão pouco importava que a governante tivesse os filhos num colégio privado e eu nunca tenha passado um único ano lectivo fora da rede estatal e que por lá tenha também as minhas filhas. A opção por determinadas políticas públicas tem por cá apenas um critério de apreciação. Não é o dos resultados, Deus nos livre de tal coisa, mas apenas o da bondade.

No Verão passado, numa das nossas últimas incursões familiares ao centro de saúde, para agendamento de vacinação das crianças (porque os e-mails estavam por responder há vários meses e os telefonemas nunca foram atendidos), quisemos saber se tínhamos médico de família (não temos) e o que devíamos fazer caso pretendêssemos marcar uma consulta médica. A resposta foi clara: é vir para aqui cedinho, de madrugada, ter a sorte de apanhar senha, arriscar um dia inteiro à espera da consulta, ou ir a correr para a urgência de um hospital. Como a funcionária foi directa, contratei pela primeira vez na vida um seguro de saúde na semana seguinte. Sucede que, no universo fantástico de quem pastoreia Portugal há 7 anos, esta história só pode ser falsa; e eu, como está bom de ver, contratei um seguro de saúde porque vivo em conluio com o capital e serei, quiçá, um suburbano com aspirações a fascista.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.