O grotesco espectáculo de 19 de Janeiro, em que três mulheres reféns, torturadas durante 470 dias nas prisões de Gaza, desfilaram no meio de uma multidão hostil antes de serem libertadas para a Cruz Vermelha, resume a barbárie do Hamas. Este trágico acontecimento sublinha a realidade de que o Hamas tem total responsabilidade pela guerra que eclodiu nesse dia e que posteriormente provocou, e pelo sofrimento infligido aos israelitas e palestinianos e pela devastação de Gaza. Chegou a hora de a comunidade global confrontar esta verdade: não há esperança com o Hamas. Não há paz com o Hamas. O Hamas é um obstáculo à paz e à estabilidade, e a continuação do seu domínio sobre Gaza significa a ruína para os palestinianos e para a região.

A brutalidade sem limites do Hamas foi revelada a 7 de Outubro, quando as suas forças lançaram um ataque sem precedentes contra Israel, bombardeando cidades e aldeias, queimando casas dos seus habitantes, violando e mutilando, matando mais de 1.400 civis, bem como fazendo mais de 250 reféns, incluindo crianças, bebés e idosos. Estas ações despedaçaram inúmeras famílias numa onda de violência que continua a assombrar a região. No entanto, o sofrimento não se esgota nos israelitas. Os habitantes de Gaza também suportam o peso da governação destrutiva do Hamas. Embora afirme defender a libertação palestiniana, o Hamas deu prioridade à ditadura e à militarização em detrimento do bem-estar do seu povo, instrumentalizando a ajuda humanitária como meio de opressão e redireccionando recursos para a construção de túneis e o armazenamento de armas.

A crise humanitária em Gaza é uma consequência directa da má gestão do Hamas, que reduziu Gaza a uma paisagem de desespero. Não só agora, mas também antes do ataque de 7 de Outubro, as infra-estruturas básicas de Gaza estão em ruínas, a economia estava em ruínas, os cuidados de saúde eram inadequados e o desemprego disparou. A obsessão do Hamas pelo conflito armado prendeu os habitantes de Gaza num sofrimento perpétuo, sem qualquer visão de um futuro para além da guerra.

A ilustração mais flagrante é a construção de centenas de quilómetros de túneis terroristas, nos quais o Hamas também prende e tortura reféns israelitas, mas nega a entrada a cidadãos de Gaza para efeitos de abrigo.

O domínio do Hamas sobre Gaza exclui qualquer esperança de um futuro melhor. Para os habitantes de Gaza, isto significa viver sob um regime que dá prioridade à violência em detrimento da prosperidade. Para os israelitas, significa suportar ataques implacáveis ​​que destroem vidas e minam a esperança de paz. E para a região em geral, o Hamas representa uma força desestabilizadora que perpetua ciclos de hostilidade e promove o islamismo radical e os interesses iranianos. Na verdade, a lealdade do Hamas ao Irão – o chamado “eixo do mal” – envolve ainda mais a região numa turbulência, à medida que a influência de Teerão alimenta o extremismo e a agressão.

A comunidade internacional deve reconhecer que uma Gaza governada pelo Hamas não oferece qualquer caminho para a paz, apenas uma continuação do conflito, do sofrimento e da instabilidade tanto para os palestinianos como para os israelitas. A destituição do Hamas não é apenas um interesse israelita; é uma necessidade regional. Sem o Hamas, Gaza poderia reconstruir-se. Sem o Hamas, os habitantes de Gaza e os israelitas poderiam começar a imaginar um futuro livre de conflitos perpétuos.

É imperativo que a comunidade global aja de forma decisiva e apoie os esforços para desmantelar a estrutura de poder do Hamas.

O domínio continuado do Hamas apenas garante desespero aos habitantes de Gaza, medo perpétuo aos israelitas e instabilidade duradoura para a região. O mundo não deve ficar de braços cruzados. Agora é o momento de imaginar e trabalhar em prol de um futuro onde a sombra do Hamas já não paire sobre o Médio Oriente.