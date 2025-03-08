«Ter pensamentos negros», dizia a minha avó, que pouco estudou mas que, no entanto, sabia dizê-lo – esse desânimo da alma que nos esmaga contra o chão, como corolas amassadas de flores arrancadas. Sabedoria de um pequeno mundo antigo feito de poucas palavras, de alguns gestos, do melhor vestido para a feira, de um caderninho de receitas escritas à mão com caligrafia esmerada e da nota de vinte escudos dobrada em quatro para enfiar no bolso do neto quando ele não visse.

A minha avó nunca consultou um dicionário, mas é precisamente esta a etimologia de melancolia: do grego μελαγχολία (melancholía), composto por μέλας (mélas), a escuridão, o negro, e χολή (cholé), a bílis. De acordo com a medicina clássica (a primeira atestação do termo encontra-se no Corpus Hippocraticum do século V a.C.), a bílis negra era um dos quatro humores capazes de causar tristeza, desânimo, fraqueza, sensação de vazio e incapacidade de sair da cama pela manhã, porque, ainda que lá fora faça sol, por dentro está tudo escuro.

Em 1580, veio ao mundo nas montanhas da Cantábria, filho de pais nobres, Francisco de Quevedo y Villegas, poeta satírico e leitor voraz. Como nasceu manco de ambos os pés e terrivelmente míope, teve de se defender dos rapazes que escarneciam da sua forma de andar com a aspereza de uma língua propensa ao sarcasmo e ao amor trágico. A sua infância foi triste e solitária. Ao mesmo tempo que lutava contra a melancolia, esforçava-se por seduzir com palavras. Dominava com mestria as línguas clássicas, o italiano, a física e a matemática. Para ele, um soneto era como um diamante bem lapidado, que valia pela sua transparência, e não, como para Gôngora, uma joia admirável pelas suas cores e engaste. Rapidamente se interessou pelo chiste e pela pilhéria, celebradas tanto pelas pessoas comuns como pelos homens e mulheres da corte. Quando Quevedo soube que a sua vida seria agitada e que passaria os dias entre Alcalá e Valladolid – ora a cavalo, ora em carroças de almocreves – decidiu espalhar a sua biblioteca pelas casas de amigos. Ainda assim, havia, nos campos do século XVII, muitos espaços vazios e incultos, vales tortuosos para atravessar e colinas escarpadas para trepar. As cidades ficavam todas muito distantes umas das outras.

Assim que teve os meios e de ter lido o suficiente para saber quão consoladora e fugaz era a sabedoria, decidiu que mandaria imprimir uma dúzia de livrinhos, semelhantes a missais, do tamanho do dedo médio da sua bela mão de escritor, com os quais passaria a viajar sempre. Os óculos com que lia eram suficientemente bons para as letras miudinhas não o incomodarem. O seu amigo Giulio Cesare Stella recomendou-lhe o impressor. Depois de concluídos e arrecadados no seu alforge de pelica, o poeta viajava com eles. Pernoitava nas estalagens brancas e confortáveis ​​lendo o seu Séneca, uma seleção de salmos, a geometria de Euclides. um florilégio de provérbios latinos e o livro que ele mesmo compusera sobre o dom que os defeitos concedem. Quando pensou estar a salvo de sua própria crueldade e ter domado a besta da zombaria, sempre pronta para uma picada certeira, Juan de Alarcón atravessou-se-lhe ao caminho, o qual por ser ruivo e corcunda mereceu a sua ironia, tal como Góngora mereceu o seu esgar e ocasional insulto pela sua origem judia. É muito comum que uma cabeça se retorça quando se tem os pés torcidos. A acidez da fealdade corrói aqueles que trabalham com a beleza ou que a admiram mais nos outros do que em si. O seu trabalho sobre os dons concedidos pelos defeitos versava este tema. Quevedo dizia que o porco-espinho rasga o vento com seus espinhos e transforma-o em música; o sapo, animal asqueroso, é o responsável por nos livrar dos mosquitos; e o porco, capaz de comer a sua própria prole, é, no entanto, ele mesmo uma iguaria. Uma verruga na face deforma o rosto, mas no pé obriga a retardar o passo para reduzir a dor e desse modo ver mais do mundo. A crista do galo denuncia a sua soberba, mas fascina igualmente a galinha. Na opinião do autor de La Perinola, não havia defeito que não estimulasse uma virtude, um qualquer lastro físico que não excitasse a expressão de um talento espiritual. Não gostava de se reler, mas de quando em quando sentia uma irreprimível vontade de se corrigir, algo que, se pudesse, tanto gostaria de fazer aos seus pés e aos olhos.

A biblioteca ambulante era um dos seus mais preciosos tesouros; não pesava muito, mas continha a densidade e a concentração do conhecimento antigo. Poucos prazeres, no entender de Quevedo, se aproximavam de mastigar um biscoito duro com queijo velho nas margens de um riacho ou debaixo de uma ponte enquanto recitava o verso de Marcial “ride si sapis” e ser ouvido pelos estorninhos que se deslocam em bandos ou pelas lentas cegonhas no verão. Alguns esperavam a chegada do ouro das Índias para fazer joias e até chaves; outros gastavam o que não tinham em veludos de Florença ou em chocolate amargo com especiarias. Ele preferia ler um livro sobre astronomia à luz da lua de abril, entre as macieiras em flor, suspirar e esquecer os pés.

Durante a tempestade que o surpreendeu quando se deslocava sozinho para Toledo, um clarão que transformou a noite em dia e assustou a sua montada arrojou-o por um barranco, espalhando os seus pertences, incluindo a sua adorada e minúscula biblioteca. Apalpou a cabeça e verificou se as lentes dos óculos não se tinham quebrado. Protegeu o melhor que pôde com a sua capa o alforge, procurou abrigo sob um carvalho e respirou fundo. Tudo aquilo parecia uma página do seu Sueño del Juicio Final. Não gostava nem um pouco daquela loucura de água e trovões. No intermitente clarão dos relâmpagos, viu que o seu cavalo se levantava sem dificuldade, apenas com um relincho de alívio. Quando tudo terminou, e para não chegar tarde a Toledo, retomou a sua marcha.

A manhã depois da tormenta nasceu clara e perfumada. Ao verificar a sua bagagem, o poeta descobriu que o alforge estava aberto e que o seu livrinho sobre defeitos e dons havia desaparecido. Refez o caminho entretanto percorrido para procurá-lo, mas infelizmente chegou tarde, porque quando chegou ao local da queda, encontrou seis ou sete cabras magras, empoleiradas nas pedras e mordendo as folhas dos ramos partidos. Uma delas já havia comido as páginas do livro em que evocava Hefesto, o ferreiro, e Jacob, o patriarca, ambos mancos e exemplos vivos de como superar, ainda que tarde, antigas feridas. Por que razão, dentre todos os seus amados companheiros de viagem, conforto das suas noites e consolo das suas tardes, tinha desaparecido precisamente aquele pequeno livro?

Se os médicos antigos – de Galeno a Sorano de Éfeso e Areteu da Capadócia – procuraram a cura para a cruel frustração da melancolia, na Idade Média a palavra sofre uma quase imperceptível, mas radical mudança de sentido: confundindo-se com a acédia (a indolência para agir, misturada com tédio e indiferença, um dos sete pecados capitais), a alma que se tornou grave, pesada, incapaz de encontrar paz e luz – foi durante séculos considerada um capricho, um luxo, uma boa desculpa para a preguiça.

Apenas com o nascimento da psiquiatria e depois da psicanálise foi a melancolia reconhecida como doença e a palavra passará por uma nova derrapagem de significado: a partir do século XX, a melancolia é comummente conhecida como depressão. Um termo que, da geografia à química e à economia, indica um “abaixamento”: da superfície do mar ou da terra, de uma previsão do PIB ou do vácuo atmosférico do barómetro.

Não sabemos calcular a depressão do barranco em que Quevedo caiu. Sabemos que nunca mais escreveu.